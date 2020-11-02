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Король Таиланда впервые за 40 лет дал интервью западным СМИ

Таиланд, Понедельник 02 ноября 2020 00:33
Король Таиланда впервые за 40 лет дал интервью западным СМИ
Фото: Маха Вачхиралонгкон (pinterest)
Автор: РБК-Украина

Король Таиланда Маха Вачхиралонгкон (Рама Х) дал интервью западным СМИ впервые с 1979 года. Также он впервые публично прокомментировал протесты, которые продолжаются в стране более четырех месяцев.

Об этом сообщает CNN.

Комментируя протесты, он сказал: "Мы всех их (протестующих - ред.) любим".

А на уточнение, существует ли возможность компромисса с протестующими, он сказал, что "Таиланд - страна компромиссов".

К слову, король Таиланда большую часть времени находится в своей резиденции в Германии. Он возвращается в Таиланд только для выполнения обязательных королевских функций.

Напомним, правительство Таиланда приняло решение об отмене чрезвычайного положения в стране. Его ввели неделю назад, чтобы остановить длительные протесты против премьер-министра и монарха страны.

Напомним, 15 октября правительство Таиланда издало указ о чрезвычайных мерах из-за антиправительственных протестов в Бангкоке. Они включают запрет массовых собраний и ограничения в работе СМИ.

После этого на улицы Бангкока вышло более 23 тысяч человек, несмотря на введенный правительством страны запрет на собрания.

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