Король Таїланду вперше за 40 років дав інтерв’ю західним ЗМІ

Фото: Маха Вачхіралонгкон (pinterest)

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон (Рама Х) дав інтерв’ю західним ЗМІ вперше з 1979 року. Також він вперше публічно прокоментував протести, які тривають в країні більш як чотири місяці.

Про це повідомляє CNN.

Коментуючи протести, він сказав: "Ми всіх їх (протестувальників - ред.) любимо".

А на уточнення, чи існує можливість компромісу з протестувальниками, він сказав, що "Таїланд - країна компромісів".

До слова, король Таїланду більшість часу перебуває у своїй резиденції в Німеччині. Він повертається в Таїланд лише для виконання обов'язкових королівських функцій.

Нагадаємо, уряд Таїланду ухвалив рішення про скасування надзвичайного стану в країні. Його запровадили тиждень тому, щоб зупинити тривалі протести проти прем’єр-міністра та монарха країни.

Нагадаємо, 15 жовтня уряд Таїланду видав указ про надзвичайні заходи через антиурядові протести в Бангкоку. Вони включають заборону масових зібрань та обмеження в роботі ЗМІ.

Після цього на вулиці Бангкока вийшло більш як 23 тисячі осіб, попри введену урядом країни заборону на зібрання.