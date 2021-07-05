"Король самолета" не пускал украинцев на рейс из Польши. МИД проверяет информацию

В аэропорту Познани украинцев не пускали на рейс в Одессу. Один из пилотов якобы кричал, что он "король самолета" и пытался не пустить более 30 пассажиров.

Как пишут польские СМИ, утром в субботу в аэропорту Познани пилот якобы не пускал более 30 пассажиров на рейс Ryanair в Одессу. По словам, очевидцев, он кричал, что является "королем самолета", а также "выгонял всех вон", а рейс задержали почти на час.

Представитель аэропорта Блавей Патрин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

"В настоящее время я могу только подтвердить, что во время регистрации были некоторые сбои в работе. Подробностей мы не знаем. Ситуация расследуется", - отметил он и добавил, что не было информации о ненадлежащем поведении членов экипажа по отношению к пассажирам.

РБК-Украина обратилось за комментарием в украинский МИД.

"Видели эту информацию в СМИ. Поручили консульскому отделу посольства Украины в Польше ее проверить", - сказал спикер украинского МИД Олег Николенко.