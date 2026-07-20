"Король Півночі" Бернем став новим прем'єром Британії

Хто такий Енді Бернем

Бернем народився у 1970 році у Ліверпулі у сім'ї палких прихильників Лейбористської партії. Починав свій політичний шлях з роботи на депутатів, а у 2021 році його й самого обрали депутатом від округу Лі у Великому Манчестері.

Також Бернем працював в урядах Тоні Блера та Гордона Брауна. Обіймав посади міністра культури та міністра охорони здоров'я.

У 2010 та 2015 роках без успіху балотувався в лідери лейбористів. А у 2017 році покинув парламент, ставши першим мером регіону Великий Манчестер.

Саме на цій посаді Бернем отримав прізвисько "Король Півночі" після того, як під час пандемії коронавірусу відмовився запроваджувати додаткові карантинні обмеження у своєму регіоні.

Бернем - активний прихильник допомоги Україні та ініціатор програми біженцям United for Ukraine, а також міжнародної мережі муніципалітетів Unbroken Cities Network.

Більше про Бернема та його позицію щодо України - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.