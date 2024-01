"Король" только третий и новичок в топ-5: какие майки в лидерах продаж сезона НБА

Ассоциация составила рейтинг самых популярных баскетболистов. Результаты основаны на продажах официального онлайн-магазина сильнейшей лиги планеты.

Лидером списка самых популярных игровых майок стал плеймейкер "Голден Стэйта" Стеф Карри. Далее расположились форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио") и лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо. MVP предыдущего сезона Джоэл Эмбиид из "Филадельфии" оказался аж на 12-й строчке.

В свою очередь лидером по продаже атрибутики среди клубов стали "Лейкерс". В первую пятерку попали "Бостон", "Голден Стэйт", "Милуоки" и "Филадельфия". Действующий чемпион – "Денвер" – не попал даже в топ-10.

