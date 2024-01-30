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"Король" только третий и новичок в топ-5: какие майки в лидерах продаж сезона НБА

Вашингтон, Вторник 30 января 2024 18:19
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"Король" только третий и новичок в топ-5: какие майки в лидерах продаж сезона НБА Фото: Леброн Джеймс и Стеф Карри попали в тройку самых популярных (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала список самых популярных исполнителей каждой команды по количеству проданных майок в сезоне 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НБА.

Ассоциация составила рейтинг самых популярных баскетболистов. Результаты основаны на продажах официального онлайн-магазина сильнейшей лиги планеты.

Лидером списка самых популярных игровых майок стал плеймейкер "Голден Стэйта" Стеф Карри. Далее расположились форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио") и лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо. MVP предыдущего сезона Джоэл Эмбиид из "Филадельфии" оказался аж на 12-й строчке.

В свою очередь лидером по продаже атрибутики среди клубов стали "Лейкерс". В первую пятерку попали "Бостон", "Голден Стэйт", "Милуоки" и "Филадельфия". Действующий чемпион – "Денвер" – не попал даже в топ-10.

Кто такой Стеф Карри

Уроженец Огайо, сын бывшего атакующего защитника ряда команд НБА Делла Карри. На студенческом уровне защищал цвета "Дэвидсон Уайлдкэтс".

На драфте ассоциации-2009 выбран "Уорриорз" под седьмым номером. В рядах "Голден Стэйта" начал 15 сезон подряд. С командой завоевал 4 чемпионских перстня, стал MVP финала НБА-2022 и дважды MVP ассоциации (2015, 2016). Девятикратный участник Матча всех звезд.

В составе сборной США Карри дважды стал чемпионом мира (2010, 2014). На праймериз Демократической партии в 2020 году вместе с супругой поддержал кандидатуру будущего президента Джо Байдена.

К слову, накануне Дюрант пересек рубеж в 28000 очков под эгидой НБА.

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НБА Леброн Джеймс Голден Стейт Баскетбол
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