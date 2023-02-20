Король Чарльз III відвідав українських бійців, які навчаються в Британії (фото, відео)

"Перебуваючи на південному заході Англії, король став свідком того, як інструктори навчають українських військових атакувати ворожі позиції", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що британського короля супроводжував начальник Генерального штабу Великобританії генерал Патрік Сандерс.

Фото: король Чарльз III відвідав українських бійців, які навчаються в Британії (GettyImages)

Чарльз III іноземними військовослужбовцями, які об’єднали зусилля з британцями для підтримки навчання українських військ.

Відомо, що цей курс для українських військовослужбовців триває вже 35 днів і надає їм основні знання, зосереджені на ураженні цілей й виживанні.

Також серед основних питань, які розглядаються під час цих навчань виділяють: домедичну допомогу, поводження зі зброєю.

Як додає видання, і вік, і попередній досвід тих, хто наразі проходить навчання, різний. У тренуваннях українських бійців також залучені перекладачі.

Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ показали, як українські військові на навчаннях у Великій Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні.

Також ми писали, що Британія вже цієї весни планує розпочати навчання для першої групи українських пілотів.

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