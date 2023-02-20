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Король Чарльз III посетил украинских бойцов, учащихся в Британии (фото, видео)

Фото: король Чарльз III посетил украинских бойцов, учащихся в Британии (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Король Чарльз III посетил украинских военнослужащих, учащихся в Великобритании. Он приехал на тренировочную базу в Уилтшире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Express.

"Находясь на юго-западе Англии, король стал свидетелем того, как инструкторы учат украинских военных атаковать вражеские позиции", - говорится в сообщении.

Известно, что британского короля сопровождал начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс.

Фото: король Чарльз III посетил украинских бойцов, учащихся в Британии (GettyImages)

Чарльз III иностранными военнослужащими, которые объединили усилия с британцами для поддержки обучения украинских войск.

Известно, что этот курс для украинских военнослужащих длится уже 35 дней и дает им основные знания, сосредоточенные на поражении целей и выживании.

Также среди основных вопросов, которые рассматриваются во время этих учений, выделяют: домедицинскую помощь, обращение с оружием.

Как добавляет издание, и возраст, и предыдущий опыт тех, кто проходит учения, разные. К тренировкам украинских бойцов также привлечены переводчики.

Напомним, недавно в ВСУ показали, как украинские военные на учениях в Великобритании отрабатывают действия в наступлении и обороне.

Также мы писали, что Британия уже этой весной планирует начать учения для первой группы украинских пилотов.

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