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Король Британії здійснить свій перший державний візит: куди саме

Фото: король Британії Чарльз ІІІ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Король Британії Чарльза ІІІ здійснить свій перший державний візит за кордон. Він відправиться до французького Парижу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську щоденну газету Evening Standard.

"Все готово до візиту короля Чарльза III в Париж", - сказали вони в коментарі ЗМІ.

Також вказано, що за лаштунками французькі дипломати вже зайняті підготовкою до державного візиту - найважливішого з можливих між двома країнами - старшого сина Єлизавети II.

Зазначено, що візит Чарльза ІІІ має відбутися на тижні, що починається 27 березня.

У Єлисейському палаці вже запланована державна вечеря, де перша леді Франції Бріджит Макрон зустрінеться з королевою-консортом Каммілою.

Зазначимо, що 10 вересня Чарльз III офіційно став новим королем Британії. Він автоматично успадкував престол після смерті Єлизавети II.

Нагадаємо, раніше ми писали, що короля Чарльза III буде короновано 3 червня 2023 року на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

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ФранціяВеликобританіякорольЧарльз III