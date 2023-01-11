Король Британії здійснить свій перший державний візит: куди саме

"Все готово до візиту короля Чарльза III в Париж", - сказали вони в коментарі ЗМІ.

Також вказано, що за лаштунками французькі дипломати вже зайняті підготовкою до державного візиту - найважливішого з можливих між двома країнами - старшого сина Єлизавети II.

Зазначено, що візит Чарльза ІІІ має відбутися на тижні, що починається 27 березня.

У Єлисейському палаці вже запланована державна вечеря, де перша леді Франції Бріджит Макрон зустрінеться з королевою-консортом Каммілою.

Зазначимо, що 10 вересня Чарльз III офіційно став новим королем Британії. Він автоматично успадкував престол після смерті Єлизавети II.

Нагадаємо, раніше ми писали, що короля Чарльза III буде короновано 3 червня 2023 року на церемонії у Вестмінстерському абатстві.

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