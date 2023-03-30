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Король Британії заявив, що російське вторгнення в Україну загрожує безпеці Європи

Фото: британський король Чарльз IIІ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське вторгнення в Україну ставить під загрозу безпеки Європи та демократичні цінності. Проте світ не повинен стоять осторонь.

Про це заявив британський король Чарльз III, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

У четвер, 30 березня, британський монарх виступив у Бундестазі (німецькому парламенті). Він зазначив, що загарбницька війна, яку розв'язала Росія проти України, знову повернула лихо в Європу, яке приносить неймовірні страждання багатьом невинним людям.

"Безпека Європи, а також наші демократичні цінності перебувають під загрозою. Але світ не стояв осторонь... ми можемо черпати мужність у нашій єдності", - заявив король.

Варто зазначити, що візит Чарльза IIІ до Німеччини став його першої закордонною поїздкою у ролі короля. У Німеччині британський монарх також зустрівся з канцлером Олафом Шольцом та подякував йому за підтримку України.

Раніше король Чарльз III відвідав українських бійців, які проходили навчання у Британії.

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