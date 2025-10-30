Король Британії Чарльз III позбавив свого брата титула принца через гучний скандал

Король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та змусив його покинути будинок біля Віндзорського замку. Так його покарали за зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
65-річний Ендрю, молодший брат Чарльза III та другий син покійної королеви Єлизавети II, зазнав дедалі більшого тиску через свою поведінку та зв'язки з Епштейном, і на початку цього місяця його змусили відмовитися від титулу герцога Йоркського.
Чарльз III посилив свої дії проти брата, позбавивши титулів та залишивши його відомим як Ендрю Маунтбеттен Віндзор.
У заяві Букінгемського палацу йдеться, що Ендрю також було вручено офіційне повідомлення про відмову від оренди свого особняка Royal Lodge у маєтку Віндзор на захід від Лондона та про переїзд до альтернативного приватного житла на сході Англії.
"Ці санкції необхідні, незважаючи на те, що він продовжує заперечувати пред’явлені йому звинувачення. Їхні Величності бажають чітко дати зрозуміти, що їхні думки та найглибші співчуття були і залишаться з жертвами та тими, хто пережив будь-які форми насильства", - зазначили в палаці.
Джерело в палаці повідомило, що хоча Ендрю продовжував заперечувати звинувачення проти нього, було очевидно, що мали місце серйозні прогалини в судженнях.
Також зазначається, що рішення ухвалив Чарльз III, але монарх мав підтримку ширшої родини, включаючи спадкоємця престолу принца Вільяма.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що брат британського короля Чарльза III принц Ендрю добровільно відмовляється від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак через обвинувачення у зв'язках зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.
Принц Ендрю офіційно повідомив, що після обговорення з королем та членами сім'ї відмовиться від титулів та нагород. Тому після того, як п'ять років тому Ендрю "відсторонився від життя" королівської родини, він зробить "ще один крок".
При цьому Ендрю додав, що як і раніше, спростовує усі звинувачення проти себе. Відомо, що його діти - принцеса Беатріс та принцеса Євгенія - збережуть свої титули.
За інформацією британських ЗМІ, Чарльз III раніше думав над тим, щоб позбавити брата титулів через сильні репутаційні ризики для монархії. Принц Ендрю з 2019 року не бере участі в житті королівської родини через те, що його звинувачують в тісних зв'язках з Джеффрі Епштейном.
Сам принц Ендрю стверджував, що не контактував з Епштейном з 2010 року. Проте журналістські розслідування виявило електронні листи, які підтвердили, що Ендрю та Епштейн і після цієї дати підтримували тісний зв'язок в режимі повної секретності.
Справа Епштейна стосується мільярдера Джеффрі Епштейна, який прославився не стільки, як організатор світських заходів та друг великої кількості знаменитостей, серед яких був і нинішній президент США Дональд Трамп - а як організатор величезного будинку розпусти, що отримав назву "острів Епштейна".
Старт справі дало звернення у 2005 році батьків 14-річної дівчини до поліції Флориди. Вони заявили, що Епштейн здійснював проти їхньої доньки сексуальні дії.
Загалом поліції опитала понад 50 дівчат, Епштейна звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші з 2002 по 2005 роки.
У 2019 році Епштейн, за офіційною версією, вкоротив собі віку в камері слідчого ізолятору. Реальні обставини його смерті вкриті таємницею.