Король Бельгии впервые извинился за колонизацию ДР Конго

Впервые в истории Бельгии король Филлип принес официальные извинения за жестокость в проведении колониальной политики на территории современной Демократической Республики Конго местным властям. Это случилось после ряда протестов против расовой дискриминации, захвативших Бельгию в июне.

В письме, приуроченном к 60-летию независимости ДР Конго, король Филипп напомнил, что в период колонизации население страны подвергалось "особой жестокости и унижениям".

"Наша история состоит из общих достижений, но также пережила и болезненные эпизоды. Во времена независимого государства Конго были совершены акты насилия и жестокости, которые все еще сказываются в нашей коллективной памяти", - говорится в письме.

Монарх отметил, что будет и дальше бороться со всеми формами расизма.

В конце 19-го века под контроль Бельгии перешла огромная территория в бассейне реки Конго. Колониальные доходы бельгийский король Леопольд II вкладывал в развитие своей страны.

По оценкам историков, во время его правления в Конго погибли 10 миллионов человек. Нынешний король Филипп - прямой потомок Леопольда II.

Напомним, кампания по борьбе с расовой дискриминацией распространяется по всему миру после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.

Как сообщало РБК-Украина, в столице Бельгии Брюсселе 7 июня прошли акции протеста против расизма и полицейского насилия. Между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения.