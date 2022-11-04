Король Бахрейну визвався бути черговим посередником між Україною та Росією

Король Бахрейну Хамад бен Іса Аль Халіфа висловив готовність бути черговим посередником в переговорах між Україною та Росією.

Про це повідомили у посольстві Бахрейну в Москві, передає РБК-Україна , посилаючись на російське видання ТАСС .

У диппредставництві зазначили, що Бахрейн готовий "відігравати будь-яку роль у сфері посередництва між двома сторонами без зволікання". Також, посилаючись на слова монарха, у посольстві додали, що Бахрейн закликає великі держави "переглянути та відновити зобов’язання щодо підтримки миру та безпеки" та переорієнтувати глобальні зусилля на "протидію хвилям екстремістської ідеології".

Раніше повідомлялось, що президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Росія хоче "налаштувати мости та діалог" з Україною. Зеленський відповів, що це риторика для російської аудиторії та тих держав, які ще не ізолювались від РФ.

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія схиляє Україну до переговорів, проте висуває власні загарбницькі умови. Тому Україна не може сісти за стіл переговорів.