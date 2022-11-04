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Король Бахрейна вызвался быть очередным посредником между Украиной и Россией

Фото: король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа выразил готовность стать очередным посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом сообщили в посольстве Бахрейна в Москве, передает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что Бахрейн готов "играть любую роль в сфере посредничества между двумя сторонами без промедления". Также, ссылаясь на слова монарха, в посольстве добавили, что Бахрейн призывает великие государства "пересмотреть и восстановить обязательства по поддержанию мира и безопасности" и переориентировать глобальные усилия на "противодействие волнам экстремистской идеологии".

Ранее сообщалось, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Россия хочет "настроить мосты и диалог" с Украиной. Зеленский ответил, что это риторика для российской аудитории и тех государств, которые еще не изолировались от РФ.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия склоняет Украину к переговорам, однако выдвигает собственные захватнические условия. Потому Украина не может сесть за стол переговоров.

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