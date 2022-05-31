Король Бахрейна призвал Лаврова к мирным переговорам по Украине

По сообщению агентства, король Бахрейна отметил "важность разрешения конфликта в Украине в соответствии с интересами двух соседних стран, безопасности и стабильности европейского континента и мира".

Он также указал на "необходимость обращения к диалогу и дипломатическим решениям в рамках международного права с целью достижения политического урегулирования, которое положит конец конфликту".

Напомним, ранее лидеры Германии и Франции призвали президента России Владимира Путина к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.

У Зеленского также заявляли, что все российские заявления о якобы отказе Украины от переговоров являются ложью.

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