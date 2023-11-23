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Король асистів із "Коламбуса" став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Коламбус, Четвер 23 листопада 2023 10:25
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Король асистів із "Коламбуса" став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Зак Веренскі показав майстер-клас роботи на команду (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив оборонця "Коламбус Блю Джекетс" Зака Веренскі першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний американець приєднався до розгрому "Чикаго" (7:3) на домашньому льоду. Оборонець оформив чотири результативні передачі.

Саме Веренскі допоміг "Блю Джекетс" відкрити рахунок у дебюті зустрічі, коли за воротами віддав шайбу Дженнеру, а той проштовхнув "диск" за лінію. А після гола Гудбренссона мічиганець з польським корінням вдруге асистував Дженнеру.

На старті ж другого періоду Веренскі віддав ще дві передачі. Спершу Сіллінджер підставив ключку під дальній кидок оборонця, а потім ці двоє підготували шайбу Воронкова. Добили "Блекгокс" Марченко та Лайне. Голи Бедарда, Дікінсона та Джонсона лише підсолодили гіркоту поразки гостей.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Сіетла" Олівер Бйоркстранд і воротар "Нью-Йорк Рейнджерс" Джонатан Квік. Перший записав до свого активу гол і 3 асисти проти "Сан-Хосе" (7:1). Натомість голкіпер з шатаутом (32 сейви) допоміг переграти "Піттсбург" із футбольним рахунком (1:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Король асистів із &quot;Коламбуса&quot; став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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