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Король ассистов из "Коламбуса" стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Коламбус, Четверг 23 ноября 2023 10:25
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Король ассистов из "Коламбуса" стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Зак Веренски показал мастер-класс работы на команду (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил защитника "Коламбус Блю Джекетс" Зака Веренски первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний американец присоединился к разгрому "Чикаго" (7:3) на домашнем льду. Защитник оформил четыре результативных передачи.

Именно Веренски помог "Блю Джекетс" открыть счет в дебюте встречи, когда за воротами отдал шайбу Дженнеру, а тот протолкнул "диск" за линию. А после гола Гудбренссона мичиганец с польскими корнями во второй раз ассистировал Дженнеру.

На старте же второго периода Веренски отдал еще две передачи. Сначала Силлинджер подставил клюшку под дальний бросок защитника, а затем эти двое подготовили шайбу Воронкова. Добили "Блэкхокс" Марченко и Лайне. Голы Бедарда, Дикинсона и Джонсона лишь подсластили горечь поражения гостей.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Сиэтла" Оливер Бьоркстранд и вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Джонатан Куик. Первый записал в свой актив гол и 3 ассиста против "Сан-Хосе" (7:1). Голкипер же с шатаутом (32 сэйва) помог переиграть "Питтсбург" с футбольным счетом (1:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Король ассистов из &quot;Коламбуса&quot; стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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