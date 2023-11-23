Король ассистов из "Коламбуса" стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

26-летний американец присоединился к разгрому "Чикаго" (7:3) на домашнем льду. Защитник оформил четыре результативных передачи.

Именно Веренски помог "Блю Джекетс" открыть счет в дебюте встречи, когда за воротами отдал шайбу Дженнеру, а тот протолкнул "диск" за линию. А после гола Гудбренссона мичиганец с польскими корнями во второй раз ассистировал Дженнеру.

На старте же второго периода Веренски отдал еще две передачи. Сначала Силлинджер подставил клюшку под дальний бросок защитника, а затем эти двое подготовили шайбу Воронкова. Добили "Блэкхокс" Марченко и Лайне. Голы Бедарда, Дикинсона и Джонсона лишь подсластили горечь поражения гостей.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Сиэтла" Оливер Бьоркстранд и вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Джонатан Куик. Первый записал в свой актив гол и 3 ассиста против "Сан-Хосе" (7:1). Голкипер же с шатаутом (32 сэйва) помог переиграть "Питтсбург" с футбольным счетом (1:0).

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