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Корниенко о втором сроке Зеленского: поддержим любое решение

Пятница 05 февраля 2021 07:17
Корниенко о втором сроке Зеленского: поддержим любое решение
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В партии "Слуга народа" готовы поддержать любое решение Владимира Зеленского о вероятности выдвижения на второй президентский срок. Однако он об этом еще не сообщал.

Такое заявление сделал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью изданию "Медуза".

Он назвал эту тему "спекуляцией", однако добавил, что партия готова поддержать второй срок Зеленского.

"По поводу выдвижения Зеленский примет решение и нас оповестит. Мы - его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться. Но хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока. Это отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной", - сказал Корниенко.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что решение о возможном выдвижении на второй президентский срок нужно принимать ближе к концу первой каденции.

Напомним, на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

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