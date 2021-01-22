Корниенко рассказал о планах Рады на следующую неделю

Народовластие через референдум, создание Бюро экономической безопасности, реформа СБУ - таковы главные законопроекты последней пленарной недели января и 4-й сессии ВРУ.

Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это те фундаментальные вещи, которые прежде всего должны проработать народные депутаты. Вообще сейчас у нас есть много домашних заданий, которые нужно решить в последнюю неделю. Но есть и новые законодательные инициативы, которые наработали депутаты во время праздников и к которым нас подталкивает ситуация с тарифами", - подчеркнул он.

По его словам, депутаты будут рассматривать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - это программное обещании "Слуги народа". Сейчас документ согласован и проработан со всеми международными институтами, а также украинскими экспертами и общественным сектором. В случае его принятия украинцы получат возможность самостоятельно определять, как будет развиваться государство.

"Народ Украины должен выступать главным арбитром в решении самых спорных для страны вопросов. А решение украинцев на референдуме должно быть обязательным к исполнению органами государственной власти", - добавил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Кроме того, на этой неделе будут рассматривать создание нового органа - Бюро экономической безопасности, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

"В Украине может появиться современный независимый орган. Мы наконец ликвидируем налоговую полицию, а СБУ и Национальная полиция больше не будут заниматься правонарушениями в сфере экономики, которые им вообще несвойственны. К тому же создание этого органа является требованием бизнеса, который устал от давления, и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business. Таким образом, это следующий шаг для преобразования нашей финансовой системы в прозрачную, и такую, которая будет отвечать мировым и европейским образцам", - отметил Корниенко.

Также готовится документ по урегулированию деятельности облгазов. А именно мелких компаний-поставщиков, как "Лубныгаз" или "Тысменицагаз".

"Законопроект касается того, чтобы дать возможность вводить временные администрации в облгазы. И закрепить, что работать на рынке смогут только те компании, у которых как минимум 100 тысяч абонентов", - пояснила заместитель председатель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Как известно, с 1 января мелкие компании имели наибольшие цены на распределение газа. Проблема в том, что они обслуживали небольшое количество потребителей и должны были платить больше за поставки голубого топлива. Но теперь маленькие облгазы могут объединяться, меньше тратить средств на ремонт, поставки газа и таким образом снижать тарифы для населения.

В ближайшее время соответствующий законопроект должен быть включен в повестку дня. На этой или на следующей сессионной неделе.

Кроме того, стоит напомнить, что сейчас все ветви власти объединились и готовят проект Меморандума, который защитит украинцев от неконтролируемого повышения тарифов на отопление и горячую воду.

В частности, речь идет о том, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

В документе также предусматривается проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК "Нафтогаз", которая образовалась из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая "разница в тарифах"); теплокоммунэнерго будут иметь возможность заключать годовые договоры с НАК "Нафтогаз" по выгодной цене. И уже 25 января этот документ планируют подписать.

На повестке дня и дополнительные законопроекты (№3761, №3762) к закону об инвестиционных нянях, который парламент поддержал в целом.

Напомним, этот документ содержит пакет стимулов и льгот для инвесторов, которые заходят в Украину и вкладывают сюда свои деньги. Таким образом государство поддерживает инвесторов и создает условия, чтобы они могли работать и развивать нашу экономику.

Среди других законопроектов - о стипендии или премии тем, кто достиг высоких результатов на ВНО (№4559 и №4563), а также о системе общественного здоровья (№4142). Последний прописывает, кто должен проходить медосмотр и вакцинацию, при каких условиях работника или ребенка могут не пустить на работу или в школу.