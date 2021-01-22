Корнієнко розповів про плани Ради на наступний тиждень

Народовладдя через референдум, створення Бюро економічної безпеки, реформа СБУ - такими є головні законопроєкти останнього пленарного тижня січня та 4-ї сесії ВРУ.

Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це ті фундаментальні речі, які насамперед мають опрацювати народні депутати. Взагалі наразі в нас є багато домашніх завдань, які потрібно вирішити в останній тиждень. Але є і нові законодавчі ініціативи, які напрацювали депутати під час свят і до яких нас підштовхує ситуація з тарифами", - наголосив він.

За його словами, депутати розглядатимуть законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум - це програмна обіцянка "Слуги народу". Наразі документ узгоджений і опрацьований з усіма міжнародними інституціями, а також українськими експертами та громадським сектором. У разі ухвалення українці отримають можливість самостійно визначати, як розвиватиметься держава.

"Народ України повинен виступати головним арбітром у розв’язанні найсуперечливіших для країни питань. А рішення українців на референдумі має бути обов’язковим до виконання органами державної влади", - додав перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Окрім того, цього тижня розглядатимуть створення нового органу - Бюро економічної безпеки, що займатиметься розслідуванням економічних злочинів.

"В Україні може з’явитися сучасний незалежний орган. Ми нарешті ліквідуємо податкову поліцію, а СБУ та Національна поліція більше не займатимуться правопорушеннями у сфері економіки, які їм взагалі невластиві. До того ж створення цього органу є вимогою бізнесу, який втомився від тиску, і дозволить покращити позиції України в рейтингу Doing Business. Таким чином, це наступний крок для перетворення нашої фінансової системи в прозору, таку, що відповідатиме світовим та європейським зразкам", - зауважив Корнієнко.

Також готується документ щодо врегулювання діяльності облгазів. А саме дрібних компаній-постачальників, як то "Лубнигаз" чи "Тисменицягаз".

"Законопроект стосується того, щоб дати можливість вводити тимчасові адміністрації в облгази. І закріпити, що працювати на ринку зможуть тільки ті компанії, у яких щонайменше 100 тисяч абонентів", - пояснила заступниця голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Як відомо, з 1 січня дрібні компанії мали найбільші ціни на розподіл газу. Проблема в тому, що вони обслуговували невелику кількість споживачів і мали платити більше за постачання блакитного палива. Але тепер маленькі облгази можуть об’єднуватись, менше витрачати коштів на ремонт, постачання газу і таким чином знижувати тарифи для населення.

Найближчим часом відповідний законопроект має бути включено до порядку денного. Цього або наступного сесійного тижня.

Окрім того, варто нагадати, що наразі всі гілки влади об’єдналися і готують проєкт Меморандуму, який захистить українців від некотрольованого підвищення тарифів на опалення й гарячу воду.

Йдеться зокрема про те, що тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.

У документі також передбачається проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК "Нафтогаз", що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана "різниця в тарифах"); теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК "Нафтогаз" за вигідною ціною. І вже 25 січня цей документ планують підписати.

Є на порядку денному і додаткові законопроекти (№3761, №3762) до закону про інвестиційних нянь, який парламент підтримав в цілому.

Нагадаємо, цей документ містить пакет стимулів і пільг для інвесторів, які заходять в Україну і вкладають сюди свої гроші. Таким чином держава підтримує інвесторів і створює умови, аби вони могли працювати і розвивати нашу економіку.

Серед інших законопроектів - про стипендії чи премії тим, хто досяг найвищих результатів на ЗНО (№4559 та №4563), а також про систему громадського здоров‘я (№4142). Останній прописує, хто повинен проходити медогляд і вакцинацію, за яких умов працівника чи дитину можуть не пустити на роботу або в школу.