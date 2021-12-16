Корниенко рассказал о дальнейшей борьбе с олигархами

Первый заместитель главы парламента Александр Корниенко заявил, что борьба с олигархами в Украине только началась. Скоро состоится второе чтение закона по антимонопольному комитету.

"Дальше у нас действительно есть вопросы регуляции, и мы сейчас догружаем Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, на этой неделе прямо, чтобы регуляция продолжалась. Потому что если мы этого до Нового года не сделаем, там будет снова ступор, а мы понимаем, что это должен быть рабочий орган", - рассказал Корниенко.

По его словам, дальше продолжится дискуссия о законе о медиа.

"Это законопроекты более такие "долгоиграющие", они записаны в плане правительства по антиолигархической реформе. Это публичный план, все его видели, в том числе и такие направления, вроде бы не связанные вещи, как антикоррупционная стратегия. Но ее имплементация позволит много лазеек позакрывать, которые там позволяли им так или иначе работать", - сказал первый заместитель главы парламента.

Он привел в пример законодательство о корпоративном управлении.

"Сейчас те щели, которые есть, позволяют менеджменту, аффилированному с теми или иными промышленно-финансовыми группами, где-то немножко подрабатывать с наблюдательными советами, с самими госпредприятиями, это все тоже антиолигархические реформы на самом деле", - подытожил Корниенко.