ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Корниенко рассказал о дальнейшей борьбе с олигархами

Новина українською →
Украина, Четверг 16 декабря 2021 09:57
Корниенко рассказал о дальнейшей борьбе с олигархами Фото: первый заместитель главы парламента Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Иванна Шовкун

Первый заместитель главы парламента Александр Корниенко заявил, что борьба с олигархами в Украине только началась. Скоро состоится второе чтение закона по антимонопольному комитету.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Дальше у нас действительно есть вопросы регуляции, и мы сейчас догружаем Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, на этой неделе прямо, чтобы регуляция продолжалась. Потому что если мы этого до Нового года не сделаем, там будет снова ступор, а мы понимаем, что это должен быть рабочий орган", - рассказал Корниенко.

По его словам, дальше продолжится дискуссия о законе о медиа.

"Это законопроекты более такие "долгоиграющие", они записаны в плане правительства по антиолигархической реформе. Это публичный план, все его видели, в том числе и такие направления, вроде бы не связанные вещи, как антикоррупционная стратегия. Но ее имплементация позволит много лазеек позакрывать, которые там позволяли им так или иначе работать", - сказал первый заместитель главы парламента.

Он привел в пример законодательство о корпоративном управлении.

"Сейчас те щели, которые есть, позволяют менеджменту, аффилированному с теми или иными промышленно-финансовыми группами, где-то немножко подрабатывать с наблюдательными советами, с самими госпредприятиями, это все тоже антиолигархические реформы на самом деле", - подытожил Корниенко.

Напомним, директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что олигархи как класс воспринимаются украинцами крайне негативно. Однако есть частичное положительное отношение среди украинцев лично к Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку и другим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Александр Корниенко: На табло все видим, 226 голосов за наши законы набирается
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Александр Корниенко: На табло все видим, 226 голосов за наши законы набирается