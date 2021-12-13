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Социолог рассказал, как украинцы относятся к борьбе с олигархами

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 декабря 2021 12:45
Социолог рассказал, как украинцы относятся к борьбе с олигархами Фото: директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Иванна Шовкун

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что олигархи как класс воспринимаются украинцами крайне негативно. Однако есть частичное положительное отношение среди украинцев лично к Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку и другим.

Об этом Антипович рассказал в интервью РБК-Украина.

"Подавляющее большинство украинцев при слове "олигарх" или при оценке их влияния на ситуацию в государстве говорит о негативном влиянии, негативном отношении", - отметил социолог.

Он подчеркнул, что олигарх с точки зрения украинца получил свое состояние незаконным путем, то есть украл у государства.

"Как может жить Украина без олигархата? Действительно трудно представить. Но ведь как-то в мире существуют огромные бизнесы, корпорации, они занимаются лоббизмом, они зарабатывают деньги на государствах, если это глобальные игроки. Они ведь как-то живут в определенных рамках?", - сказал Антипович.

Напомним, Антипович оценил, есть ли пророссийские настроения среди украинцев. Он считает, что они в нашей стране несколько присутствуют, но говорить об их полноте нет причин.

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