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Корнієнко розповів про подальшу боротьбу з олігархами

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Україна, Четвер 16 грудня 2021 09:57
Корнієнко розповів про подальшу боротьбу з олігархами Фото: перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Іванна Шовкун

Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко заявив, що боротьба з олігархами в Україні лише розпочалася. Незабаром відбудеться друге читання закону по антимонопольному комітету.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Далі у нас дійсно є питання регуляції, і ми зараз довантажуємо Нацраду з питань телебачення і радіомовлення, на цьому тижні прямо, щоби регуляція продовжувалась. Тому що якщо ми цього до Нового року не зробимо, там буде знову ступор, а ми розуміємо, що це має бути робочий орган", - розповів Корнієнко.

За його словами, далі продовжиться дискусія про закон про медіа.

"Це законопроекти більш такі "довгограючі", вони записані в плані уряду по антиолігархічній реформі. Це публічний план, всі його бачили, зокрема і такі напрями, начебто не пов'язані речі, як антикорупційна стратегія. Але її імплементація дозволить багато шпаринок позакривати, які там дозволяли їм так чи інакше працювати", - сказав перший заступник голови парламенту.

Він навів у приклад законодавство про корпоративне управління.

"Зараз ті шпарини, які є, дозволяють менеджменту, афільованому з тими чи іншими промислово-фінансовими групами, десь трошки підпрацьовувати з наглядовими радами, з самими держпідприємствами, це все теж антиолігархічні реформи насправді", - підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що олігархи як клас сприймаються українцями вкрай негативно. Проте є часткове позитивне ставлення серед українців особисто до Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука та інших.

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