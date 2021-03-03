Корниенко: новая ВККС - первый шаг к справедливым судам в Украине

Формирование нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины позволит не только утолить кадровый голод и начать процесс отбора судей, но и очистить судебную власть вообще.

"Как я уже говорил, это один из тех законопроектов, из которых может стартовать судебная реформа в современном виде, который будет продвигать реформу. И без нее другие реформы не будут иметь смысла. Когда в стране нет базового доверия к судопроизводству, зачем нам тогда что-то менять в социальной, экономической сфере. Зачем рынок земли запускать, если человек не будет ждать в случае необходимости справедливости от судей", - отметил он.

Председатель партии отметил, что в документе учтены все замечания международных профильных организаций и экспертов. А ко второму чтению законопроект усовершенствуют в открытом формате вместе со всеми депутатами.

Как пояснил председатель комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрей Костин, отныне и конкурсная комиссия по отбору членов ВККС и сама ВККМ будут иметь большую автономию.

По его словам, если ранее комиссия формировалась по квотному принципу, то теперь - прозрачный конкурс, а также собеседования с каждым кандидатом будут проходить в режиме видеотрансляции. Весь процесс будет максимально открытым, на чем настаивал глава государства.

Новый орган сможет завершить отбор судей, - сейчас свыше 2 тыс. вакантных должностей. Еще свыше 1,5 тыс. действующих судей ждут квалификационное оценивание, которым будет заниматься комиссия.

"Президент и фракция "Слуга народа" за то, чтобы в Украине действовали честные и справедливые суды. И принятие закона - это необходимый первый шаг в этом направлении", - подчеркнул Костин с трибуны парламента.

В отношении состава конкурсной комиссии по добродетели, то, по рекомендации Венецианской комиссии, планируется три судьи и три представителя международных организаций, которые оказывают помощь Украине в развитии правосудия и борьбе с коррупцией. Будет так называемый short-list самых добропорядочных кандидатов, а уже окончательный состав будет назначать Высший совет правосудия.

ВККС будет состоять из 16 членов, которые назначаются по конкурсу на 4 года.

По словам первого заместителя председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, судебная реформа является одной из наиболее сложных, ведь специальный статус судебной ветви власти создает целый ряд стандартов, которые должны быть соблюдены. Но первые шаги уже сделаны и восстановление ВККС - один из них.

В "Слуге народа" уверены, что этот законопроект отражает судебную реформу, которую крайне необходимо принять Украине. Не только как обязательства перед международными партнерами, но и ради притока инвестиций в страну, развития экономики и построения справедливой и беспристрастной судебной власти.