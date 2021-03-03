Корнієнко: нова ВККС - перший крок до справедливих судів в Україні
Формування нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України дозволить не лише вгамувати кадровий голод і розпочати процес добору суддів, але й очистити судову владу взагалі.
Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи ухвалення парламентом законопроекту №3711-д за основу.
"Як я вже казав, це один із тих законопроектів, з яких може стартувати судова реформа в сучасному вигляді, який просуватиме реформу. І без неї інші реформи не матимуть сенсу. Коли в країні нема базової довіри до судочинства, навіщо нам тоді щось змінювати в соціальній, економічній сфері. Навіщо ринок землі запускати, якщо людина не чекатиме в разі потреби справедливості від суддів", - зауважив він.
Голова партії зауважив, що в документі враховані всі зауваження міжнародних профільних організацій та експертів. А до другого читання законопроєкт вдосконалять у відкритому форматі разом з усіма депутатами.
Як пояснив голова комітету ВРУ з питань правової політики Андрій Костін, відтепер і конкурсна комісія з відбору членів ВККС і сама ВККМ матимуть більшу автономію.
За його словами, якщо раніше комісія формувалася за квотним принципом, то тепер - прозорий конкурс, а співбесіди з кожним кандидатом відбуватимуться в режимі відеотрансляції. Увесь процес буде максимально відкритим, на чому наполягав глава держави.
Новий орган зможе завершити добір суддів, - наразі понад 2 тис. вакантних посад. Ще понад 1,5 тис. чинних суддів чекають на кваліфікаційне оцінювання, яким займатиметься комісія.
"Президент та фракція "Слуга народу" за те, щоб в Україні діяли чесні та справедливі суди. І ухвалення закону - це необхідний перший крок в цьому напрямі", - наголосив Костін з трибуни парламенту.
Стосовно складу конкурсної комісії з доброчесності, то, за рекомендацією Венеціанської комісії, планується три судді і три представники міжнародних організацій, які надають допомогу Україні в розвитку правосуддя і боротьбі з корупцією. Буде так званий short-list найбільш доброчесних кандидатів, а вже остаточний склад призначатиме Вища рада правосуддя.
ВККС складатиметься з 16 членів які призначаються за конкурсом на 4 роки.
За словами першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука, судова реформа є однією з найбільш складних, адже спеціальний статус судової гілки влади створює цілу низку стандартів, які мають бути дотримані. Але перші кроки вже зроблені і відновлення ВККС - один з них.
У "Слузі народу" впевнені, що цей законопроект відображає судову реформу, яку вкрай необхідно ухвалити Україні. Не лише як зобов’язання перед міжнародними партнерами, але й заради притоку інвестицій у державу, розвитку економіки та побудови справедливої та неупередженої судової влади.
Нагадаємо, що за дорученням президента вже розроблено цілу стратегію розвитку правосуддя та конституційного судочинства на найближчі три роки.
"Результатом стане належним чином працююча судова система та суддівське самоврядування, підвищення ефективності інститутів правосуддя, які стануть вільними від будь-якого впливу та підзвітними суспільству, впровадження європейських стандартів та кращих міжнародних практик", - заявляв голова Комісії з питань правової реформи, заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.