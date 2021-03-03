Корнієнко: нова ВККС - перший крок до справедливих судів в Україні

Формування нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України дозволить не лише вгамувати кадровий голод і розпочати процес добору суддів, але й очистити судову владу взагалі.

"Як я вже казав, це один із тих законопроектів, з яких може стартувати судова реформа в сучасному вигляді, який просуватиме реформу. І без неї інші реформи не матимуть сенсу. Коли в країні нема базової довіри до судочинства, навіщо нам тоді щось змінювати в соціальній, економічній сфері. Навіщо ринок землі запускати, якщо людина не чекатиме в разі потреби справедливості від суддів", - зауважив він.

Голова партії зауважив, що в документі враховані всі зауваження міжнародних профільних організацій та експертів. А до другого читання законопроєкт вдосконалять у відкритому форматі разом з усіма депутатами.

Як пояснив голова комітету ВРУ з питань правової політики Андрій Костін, відтепер і конкурсна комісія з відбору членів ВККС і сама ВККМ матимуть більшу автономію.

За його словами, якщо раніше комісія формувалася за квотним принципом, то тепер - прозорий конкурс, а співбесіди з кожним кандидатом відбуватимуться в режимі відеотрансляції. Увесь процес буде максимально відкритим, на чому наполягав глава держави.

Новий орган зможе завершити добір суддів, - наразі понад 2 тис. вакантних посад. Ще понад 1,5 тис. чинних суддів чекають на кваліфікаційне оцінювання, яким займатиметься комісія.

"Президент та фракція "Слуга народу" за те, щоб в Україні діяли чесні та справедливі суди. І ухвалення закону - це необхідний перший крок в цьому напрямі", - наголосив Костін з трибуни парламенту.

Стосовно складу конкурсної комісії з доброчесності, то, за рекомендацією Венеціанської комісії, планується три судді і три представники міжнародних організацій, які надають допомогу Україні в розвитку правосуддя і боротьбі з корупцією. Буде так званий short-list найбільш доброчесних кандидатів, а вже остаточний склад призначатиме Вища рада правосуддя.

ВККС складатиметься з 16 членів які призначаються за конкурсом на 4 роки.

За словами першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука, судова реформа є однією з найбільш складних, адже спеціальний статус судової гілки влади створює цілу низку стандартів, які мають бути дотримані. Але перші кроки вже зроблені і відновлення ВККС - один з них.

У "Слузі народу" впевнені, що цей законопроект відображає судову реформу, яку вкрай необхідно ухвалити Україні. Не лише як зобов’язання перед міжнародними партнерами, але й заради притоку інвестицій у державу, розвитку економіки та побудови справедливої та неупередженої судової влади.