Корниенко назвал главные вопросы трех внеочередных заседаний парламента

Народные депутаты "Слуги народа" инициировали третье внеочередное заседание, где планируют рассмотреть постановление и заявление Верховной рады об осуждении обострения на фронте на Донбассе и провокации со стороны РФ, а также призвать международных партнеров усилить санкционное давление на Россию в связи с грубым нарушением режима тишины.

Также, по его словам, в Раде с докладом выступит главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Это обращение к странам-партнерам по "нормандскому формату", ко всему цивилизованного миру с призывом в очередной раз поддержать Украину в связи с обострением ситуации на Донбассе. Парламент должен быть единым в этом вопросе", - подчеркнул он.

Как известно, завтра парламент планирует провести еще два внеочередных заседания. На второе внеочередное заседание депутаты соберутся по требованию президента Украины.

Среди важных вопросов - большая приватизация (№4543). Как отмечают авторы законопроекта, его принятие должно разблокировать большую приватизацию, которая была приостановлена в прошлом году из-за карантина. Это позволит продолжить стратегический курс Украины на приватизацию государственных объектов для их эффективного использования и привлечения инвестиций в экономику.

"В госбюджете на 2021 год мы запланировали поступления от приватизации на уровне 12 млрд грн. Эта сумма не расшифровывается, но согласно расчетам Фонда госимущества, 9 млрд из 12 должны поступить именно от большой приватизации. Вы все хорошо знаете, что поступления от приватизации финансируют дефицит государственного бюджета. Если поступления будут меньше 9 млрд грн, нам нужно будет еще больше заимствовать на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому вопрос срочный", - отметила она.

Как подчеркнула депутат, деньги от приватизации позволят профинансировать дефицит госбюджета, и потребности занимать больше, чем было запланировано на этот год, тоже не возникнет.

Важным станет вопрос амнистии капиталов (№ 5153). Законопроект предусматривает в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года провести одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

"Предусматривается проведение одноразового добровольного декларирования активов физических лиц, которые были получены с уклонением от налогообложения. По сути, государство дает возможность вывести "в белую" заработанные доходы, с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины. Это возможность для бизнеса и граждан добровольно получить чистую финансовую историю и легализовать происхождение своих средств", - сказал председатель комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Должны принять депутаты и помощь работникам предприятий и ФОПам, которые не могут работать из-за карантина (№5300). Речь идет о 8 тыс. грн из государственного бюджета и дополнительную помощь из местного, размер которой определяется решением органа местного самоуправления.

"В законопроекте мы предусмотрели, что местное самоуправление может на свое усмотрение увеличить сумму помощи или добавить из своего бюджета развития. Чтобы она была больше похожа на среднюю зарплату по региону. Понятно, что здесь возможности у всех разные. И мы надеемся, что муниципалитеты и местные советы будут эти решения будут активно принимать, показывая пример, что бюджеты развития могут служить для поддержки людей", - рассказал Корниенко.

Он также отметил, что эта норма закона не является обязательной и носит рекомендательный характер.

Третье заседание состоится по требованию 156 народных депутатов. Как отмечают в "Слуге народа", депутатов возмутило поведение протестующих и откровенный вандализм на акции под стенами Офиса президента в прошлую субботу. Фракция отреагировала заявлением и настаивала на оценке парламентом этого события.

На первом заседании парламент планирует заслушать информацию председателя СБУ, председателя Национальной полиции, в.о. директора ГБР, дать оценку и осудить события, которые состоялись 20 марта возле Офиса президента - постановление №5295.

В "Слуге народа" подчеркнули, что поддерживают право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. В то же время категорически не приемлют попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями властей насилием, вандализмом, глумлением над символами нашего государства.

Должны быть прояснены все политические фигуры, причастные к этому, возмещение убытков со стороны тех, кто их нанес, ведь в условиях пандемии и коронакризис у государства есть более важные направления расходования средств, отмечает Корниенко.