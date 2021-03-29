Корнієнко назвав головні питання трьох позачергових засідань парламенту

Народні депутати "Слуги народу" ініціювали третє позачергове засідання, де планують розглянути постанову і заяву Верховної ради про засудження загострення на фронті на Донбасі та провокації з боку РФ, а також закликати міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію у зв'язку з грубим порушенням режиму тиші.

Також, за його словами, у Раді з доповіддю виступить головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Це звернення до країн-партнерів по "нормандському формату", до всього цивілізованого світу із закликом вкотре підтримати Україну у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі. Парламент має бути єдиним у цьому питанні", - наголосив він.

Як відомо, завтра парламент планує провести ще два позачергових засідання. На друге позачергове засідання депутати зберуться на вимогою президента України.

Серед важливих питань - велика приватизація (№4543). Як зазначають автори законопроекту, його ухвалення розблокує велику приватизацію, яка була призупинена минулого року через карантин. Це дозволить продовжити стратегічний курс України на приватизацію державних об'єктів для їхнього ефективного використання та залучення інвестицій в економіку.

"У державному бюджеті на 2021 рік ми запланували надходження від приватизації на рівні 12 млрд грн. Ця сума не розшифровується, але згідно з розрахунками Фонду держмайна, 9 млрд з 12 мають надійти саме від великої приватизації. Ви всі добре знаєте, що надходження від приватизації фінансують дефіцит державного бюджету. Якщо надходження будуть меншими за 9 млрд грн, нам потрібно буде ще більше запозичати на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому питання термінове", - зазначила вона.

Як наголосила депутатка, гроші від приватизації дозволять профінансувати дефіцит держбюджету, і потреби позичати більше, ніж було заплановано на цей рік, теж не виникне.

Важливим стане питання амністії капіталів (№ 5153). Законопроект передбачає у період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року провести одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

"Передбачається проведення одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб, що були отримані з ухиленням від оподаткування. По суті, держава дає можливість вивести "в білу" зароблені статки, з яких не був сплачений податок упродовж усього періоду незалежності України. Це можливість для бізнесу і громадян добровільно отримати чисту фінансову історію та легалізувати походження своїх коштів", - сказав голова комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Мають ухвалити депутати і допомогу працівникам підприємств і ФОПам, які не можуть працювати через карантин (№5300). Йдеться про 8 тис. грн з державного бюджету і додаткова допомога з місцевого, розмір якої визначається рішенням органу місцевого самоврядування.

"У законопроекті ми передбачили, що місцеве самоврядування зможе на свій розсуд збільшити суму допомоги або додати зі свого бюджету розвитку. Щоб вона була більше схожа на середню зарплату по регіону. Зрозуміло, що тут можливості у всіх різні. Та ми сподіваємось, що муніципалітети і місцеві ради будуть ці рішення активно ухвалювати, показуючи приклад, що бюджети розвитку можуть слугувати для підтримки людей", - розповів Корнієнко.

Він також наголосив, що ця норма закону не є обов’язковою і має рекомендаційний характер.

Третє засідання відбудеться на вимогу 156 народних депутатів. Як зазначають у "Слузі народу", депутатів обурила поведінка протестуючих та відвертий вандалізм на акції під стінами Офісу президента в минулу суботу. Фракція відреагувала заявою і наполягала на оцінці парламентом цієї події.

На першому засіданні парламент планує заслухати інформацію голови СБУ, голови Національної поліції, в. о. директора ДБР, дати оцінку та засудити події, що відбулись 20 березня біля Офісу президента - постанова №5295.

У "Слузі народу" підкреслили, що підтримують право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Водночас категорично не сприймають спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави.

Мають бути з'ясовані всі політичні фігури, причетні до цього, відшкодування збитків з боку тих, хто їх завдав, адже в умовах пандемії та коронакризи у держави точно є більш важливі напрямки витрати коштів, зазначає Корнієнко.