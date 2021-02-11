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Корниенко о довыборах: ни один кандидат он СН не является техническим, мы настроены на победу

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 18:59
Корниенко о довыборах: ни один кандидат он СН не является техническим, мы настроены на победу Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ни один кандидат, которого выдвигала или будет выдвигать на выборах партия "Слуга народа", не является техническим. Партия везде настроена побеждать.

Об этом заявил глава политсилы Александр Корниенко, комментируя решение о выдвижении кандидатов от партии на довыборы в Верховную раду в 50-м и 87-м одномандатных избирательных округах.

Корниенко отметил, что эти выборы будут непростыми, однако политсила готовится бороться и побеждать.

"Василий Вирастюк является известным на весь мир человеком и победителем очень известных соревнований. Последние 5 лет возглавляет чрезвычайно важное направление по реабилитации воинов АТО. Андрей Бондаренко - это человек из команды президента. И человек, который последний год своей деятельностью воплощает на месте стремление Владимира Зеленского для установления мира, к улучшению социальных связей, взаимодействию с украинцами из оккупированных территорий, открытие КПВВ, ЦПАУ и так далее", - объяснил выбор партии председатель политсилы.

Он также подчеркнул, что половина округа № 50 находится во временной оккупации. С примерно 150 тысяч избирателей принять участие в голосовании смогут только 60 тысяч.

"Это один из тех округов, который эту проблему подсвечивает. Что у нас есть война, оккупированные территории, агрессия со стороны РФ. Наш кандидат Анатолий Бондаренко является вынужденным переселенцем, жил в Донецке, работал в райотделе милиции и принимал участие в его защите от захвата сепаратистами. Он будет бороться за победу наравне со всеми кандидатами", - рассказал Корниенко.

В "Слуге народа" прогнозируют нарушения на довыборах, которые состоятся 28 марта 2021 года.

В частности, по словам Корниенко, на Ивано-Франковщине конкуренты могут прибегать к подкупу избирателей, а также к созданию двойников кандидата от партии.

"По предварительной информации, "Вирастюки" различного наименования уже готовятся к выборам. Это такая технология. Если Вирастюк будет Андреем - он будет выше в списке, чем Василий Вирастюк", - пояснил он.

На 50-м округе Донецкой области также могут зарегистрировать двойников кандидата от "Слуги народа", говорит Корниенко. Также возможен завоз на избирательные участки людей с оккупированных территорий.

"Это должны урегулировать правоохранительные органы и военно-гражданская администрация", - отмечает политик.

Напомним, в четверг состоялся съезд "Слуги народ", где партия определилась с кандидатами на довыборы в парламент.

В 87-м округе в Ивано-Франковской области от "Слуги народа" будет баллотироваться спортсмен Василий Вирастюк.

Вирастюк назвал своей главной задачей развитие центров реабилитации для ветеранов, над которым будет работать в случае избрания народным депутатом.

"Вижу свою основную цель - создание реабилитационных центров для ветеранов. Я почувствовал поддержку со стороны президента и желание работать в этом направлении", - рассказал Василий Вирастюк.

На избирательном округе № 50 в городе Покровское на Донбассе выдвинули действующего председателя Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко.

До 2014 года он жил в Донецке, после начала боевых действий принимал участие в освобождении от боевиков райотдела милиции в Авдеевке. Имеет статус участника боевых действий. Основной своей задачей назвал налаживание мира на Донбассе.

"Я знаю специфику региона, потому что вырос в этих месяцах, здесь мои друзья, родители. Я понимаю проблемные вопросы и вижу пути их решения. Иду от президентской партии, потому что, проработав год, вижу, какие задачи ставятся. Это понятные пути улучшения жизни и налаживания мира на Донбассе", - сообщил кандидат.

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