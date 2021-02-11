Корниенко о довыборах: ни один кандидат он СН не является техническим, мы настроены на победу

Ни один кандидат, которого выдвигала или будет выдвигать на выборах партия "Слуга народа", не является техническим. Партия везде настроена побеждать.

Об этом заявил глава политсилы Александр Корниенко, комментируя решение о выдвижении кандидатов от партии на довыборы в Верховную раду в 50-м и 87-м одномандатных избирательных округах.

Корниенко отметил, что эти выборы будут непростыми, однако политсила готовится бороться и побеждать.

"Василий Вирастюк является известным на весь мир человеком и победителем очень известных соревнований. Последние 5 лет возглавляет чрезвычайно важное направление по реабилитации воинов АТО. Андрей Бондаренко - это человек из команды президента. И человек, который последний год своей деятельностью воплощает на месте стремление Владимира Зеленского для установления мира, к улучшению социальных связей, взаимодействию с украинцами из оккупированных территорий, открытие КПВВ, ЦПАУ и так далее", - объяснил выбор партии председатель политсилы.

Он также подчеркнул, что половина округа № 50 находится во временной оккупации. С примерно 150 тысяч избирателей принять участие в голосовании смогут только 60 тысяч.

"Это один из тех округов, который эту проблему подсвечивает. Что у нас есть война, оккупированные территории, агрессия со стороны РФ. Наш кандидат Анатолий Бондаренко является вынужденным переселенцем, жил в Донецке, работал в райотделе милиции и принимал участие в его защите от захвата сепаратистами. Он будет бороться за победу наравне со всеми кандидатами", - рассказал Корниенко.

В "Слуге народа" прогнозируют нарушения на довыборах, которые состоятся 28 марта 2021 года.

В частности, по словам Корниенко, на Ивано-Франковщине конкуренты могут прибегать к подкупу избирателей, а также к созданию двойников кандидата от партии.

"По предварительной информации, "Вирастюки" различного наименования уже готовятся к выборам. Это такая технология. Если Вирастюк будет Андреем - он будет выше в списке, чем Василий Вирастюк", - пояснил он.

На 50-м округе Донецкой области также могут зарегистрировать двойников кандидата от "Слуги народа", говорит Корниенко. Также возможен завоз на избирательные участки людей с оккупированных территорий.

"Это должны урегулировать правоохранительные органы и военно-гражданская администрация", - отмечает политик.