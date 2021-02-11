В "Слуге народа" объяснили, почему выдвинули Вирастюка кандидатом на довыборы в ВР
"Слуга народа" на съезде выбрала спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты. В партии рассказали, какими направлениями спортсмен будет заниматься, если победит на довыборах в парламент.
Об этом сообщил глава политсилы Александр Корниенко, передает пресс-служба.
"Василий Вирастюк является известным на весь мир человеком и победителем очень известных соревнований. Последние пять лет возглавляет чрезвычайно важное направление по реабилитации воинов АТО", - пояснил глава "Слуги народа" Александр Корниенко.
Как сообщают в партии, сейчас Вирастюк почетный президент Федерации стронгменов Украины, активно популяризирует спорт, в частности, в школах и интернатах, тренирует украинскую команду ветеранов, получивших ранения на войне, для международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных" и занимается проблемами реабилитации воинов АТО.
Именно этими направлениями он намерен заниматься в статусе народного депутата, в частности лоббировать создание современных реабилитационных центров для ветеранов.
По словам Вирастюка, сейчас такие центры занимаются преимущественно восстановлением после военных операций, но есть еще одна очень важная проблема - посттравматический синдром.
"Он раньше или позже настигает ветерана. И пик приходится после того, когда ветеран приходит с войны, даже через 10 лет. Нас еще ожидает настоящий бум. Поэтому нужно думать о центрах реабилитации уже сегодня. И сегодня уже их формировать", - сказал Вирастюк.
По его словам, такие заведения должны предоставлять ветеранам комплекс услуг для физического и психологического восстановления.
"Должна быть большая территория, где ветераны могут ездить на велосипеде, совершать пешие прогулки. Место, где они могут заняться физической культурой и спортом, где есть специалисты по изобразительному искусству и даже можно заняться вокалом. Таких центров реабилитации у нас в Украине пока, к сожалению, нет. И вот в этом я вижу свою основную цель - создание таких центров", - поделился своими планами Вирастюк.
По словам спортсмена, продвигать эти идеи в парламенте ему предложил президент.
"Это было предложение от президента Украины. Я встретился, у нас был диалог. Рассказал о своем видении проблемы и увидел, что есть отклик. Я почувствовал поддержку со стороны президента, и желание работать в этом направлении", - сказал спортсмен.
Своим приоритетам он также назвал налаживание постоянного диалога с жителями округа и решение их насущных проблем, в частности с детскими садиками и дорогами.
Кроме этого, в статусе народного депутата Вирастюк планирует заниматься работой в парламентском Комитете по вопросам молодежи и спорта.
Напомним, Василий Вирастюк будет участвовать в выборах на 87 избирательном округе Ивано-Франковской области - это город Яремче и окрестные села.
Зиновий Андреевич, что победил на этом округе в 2019 году стал мэром Надворной и сложил мандат народного депутата.
Довыборы на округе состоятся 28 марта.
Вирастюк - заслуженный мастер спорта Украины, пять раз становился обладателем титула "самый сильный человек Украины", а в 2004 году стал сильнейшим человеком мира