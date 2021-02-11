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Корнієнко про довибори: жоден кандидат він СН не є технічним, ми налаштовані на перемогу

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 18:59
Корнієнко про довибори: жоден кандидат він СН не є технічним, ми налаштовані на перемогу Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Жоден кандидат, якого висувала чи буде висувати на виборах партія "Слуга народу", не є технічним. Партія усюди налаштована перемагати.

Про це заявив голова політсили Олександр Корнієнко, коментуючи рішення про висунення кандидатів від партії на довибори до Верховної ради в 50-му і 87-му одномандатних виборчих округах.

Корнієнко наголосив, що ці вибори будуть непростими, проте політсила готується боротися та перемагати.

"Василь Вірастюк є відомою на весь світ людиною і переможцем дуже відомих змагань. Останні 5 років очолює надзвичайно важливий напрям із реабілітації воїнів АТО. Андрій Бондаренко - це людина з команди президента. І людина, яка останній рік своєю діяльністю втілює на місці прагнення Володимира Зеленського до встановлення миру, до покращення соціальних зв’язків, взаємодії з українцями з окупованих територій, відкриття КПВВ, ЦНАПів тощо", - пояснив вибір партії голова політсили.

Він також підкреслив, що половина округу № 50 перебуває в тимчасовій окупації. З приблизно 150 тисяч виборців взяти участь у голосування зможуть тільки 60 тисяч.

"Це один з тих округів, який цю проблему підсвічує. Що в нас є війна, окуповані території, агресія з боку РФ. Наш кандидат Анатолій Бондаренко є вимушеним переселенцем, мешкав у Донецьку, працював у райвідділку міліції і брав участь у його захисті від захоплення сепаратистами. Він буде боротися за перемогу на рівні з усіма кандидатами", - розповів Корнієнко.

У "Слузі народу" прогнозують порушення на довиборах, що відбудуться 28 березня 2021 року.

Зокрема, за словами Корнієнка, на Івано-Франківщині конкуренти можуть вдаватися до підкупу виборців, а також до створення двійників кандидата від партії.

"За попередньою інформацією, "Вірастюки" різного найменування вже готуються до виборів. Це така технологія. Якщо Вірастюк буде Андрієм - він буде вище у списку, ніж Василь Вірастюк", - пояснив він.

На 50-му окрузі на Донеччині також можуть зареєструвати двійників кандидата від "Слуги народу", каже Корнієнко. Також можливе звезення на виборчі дільниці людей з окупованих територій.

"Це мають врегулювати правоохоронні органи і військово-цивільна адміністрація", - наголошує політик.

Нагадаємо, у четвер відбувся з’їзд "Слуги народ", де партія визначилася з кандидатами на довибори у парламент.

У 87-му окрузі в Івано-Франківській області від "Слуги народу" балотуватиметься спортсмен Василь Вірастюк.

Вірастюк назвав своїм головним завданням розбудову центрів реабілітації для ветеранів, над яким працюватиме в разі обрання народним депутатом.

"Бачу свою основну мету - створення реабілітаційних центрів для ветеранів. Я відчув з боку президента підтримку і бажання працювати в цьому напрямку», розповів Василь Вірастюк.

На виборчому окрузі № 50 у місті Покровське на Донеччині висунули чинного голову Покровської райдержадміністрації Андрій Бондаренко.

До 2014 року він жив у Донецьку, після початку бойових дій брав участь у звільненні від бойовиків райвідділу міліції в Авдіївці. Має статус учасника бойових дій. Основним своїм завданням назвав налагодження миру на Донбасі.

"Я знаю специфіку регіону, тому що виріс у цих місяцях, тут мої друзі, батьки. Я розумію проблемні питання та бачу шляхи їхнього вирішення. Іду від президентської партії, тому що, пропрацювавши рік, бачу, які завдання ставляться. Це зрозумілі шляхи поліпшення життя і налагодження миру на Донбасі", - повідомив кандидат.

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