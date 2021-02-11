Корнієнко про довибори: жоден кандидат він СН не є технічним, ми налаштовані на перемогу
Жоден кандидат, якого висувала чи буде висувати на виборах партія "Слуга народу", не є технічним. Партія усюди налаштована перемагати.
Про це заявив голова політсили Олександр Корнієнко, коментуючи рішення про висунення кандидатів від партії на довибори до Верховної ради в 50-му і 87-му одномандатних виборчих округах.
Корнієнко наголосив, що ці вибори будуть непростими, проте політсила готується боротися та перемагати.
"Василь Вірастюк є відомою на весь світ людиною і переможцем дуже відомих змагань. Останні 5 років очолює надзвичайно важливий напрям із реабілітації воїнів АТО. Андрій Бондаренко - це людина з команди президента. І людина, яка останній рік своєю діяльністю втілює на місці прагнення Володимира Зеленського до встановлення миру, до покращення соціальних зв’язків, взаємодії з українцями з окупованих територій, відкриття КПВВ, ЦНАПів тощо", - пояснив вибір партії голова політсили.
Він також підкреслив, що половина округу № 50 перебуває в тимчасовій окупації. З приблизно 150 тисяч виборців взяти участь у голосування зможуть тільки 60 тисяч.
"Це один з тих округів, який цю проблему підсвічує. Що в нас є війна, окуповані території, агресія з боку РФ. Наш кандидат Анатолій Бондаренко є вимушеним переселенцем, мешкав у Донецьку, працював у райвідділку міліції і брав участь у його захисті від захоплення сепаратистами. Він буде боротися за перемогу на рівні з усіма кандидатами", - розповів Корнієнко.
У "Слузі народу" прогнозують порушення на довиборах, що відбудуться 28 березня 2021 року.
Зокрема, за словами Корнієнка, на Івано-Франківщині конкуренти можуть вдаватися до підкупу виборців, а також до створення двійників кандидата від партії.
"За попередньою інформацією, "Вірастюки" різного найменування вже готуються до виборів. Це така технологія. Якщо Вірастюк буде Андрієм - він буде вище у списку, ніж Василь Вірастюк", - пояснив він.
На 50-му окрузі на Донеччині також можуть зареєструвати двійників кандидата від "Слуги народу", каже Корнієнко. Також можливе звезення на виборчі дільниці людей з окупованих територій.
"Це мають врегулювати правоохоронні органи і військово-цивільна адміністрація", - наголошує політик.
Нагадаємо, у четвер відбувся з’їзд "Слуги народ", де партія визначилася з кандидатами на довибори у парламент.
У 87-му окрузі в Івано-Франківській області від "Слуги народу" балотуватиметься спортсмен Василь Вірастюк.
Вірастюк назвав своїм головним завданням розбудову центрів реабілітації для ветеранів, над яким працюватиме в разі обрання народним депутатом.
"Бачу свою основну мету - створення реабілітаційних центрів для ветеранів. Я відчув з боку президента підтримку і бажання працювати в цьому напрямку», розповів Василь Вірастюк.
На виборчому окрузі № 50 у місті Покровське на Донеччині висунули чинного голову Покровської райдержадміністрації Андрій Бондаренко.
До 2014 року він жив у Донецьку, після початку бойових дій брав участь у звільненні від бойовиків райвідділу міліції в Авдіївці. Має статус учасника бойових дій. Основним своїм завданням назвав налагодження миру на Донбасі.
"Я знаю специфіку регіону, тому що виріс у цих місяцях, тут мої друзі, батьки. Я розумію проблемні питання та бачу шляхи їхнього вирішення. Іду від президентської партії, тому що, пропрацювавши рік, бачу, які завдання ставляться. Це зрозумілі шляхи поліпшення життя і налагодження миру на Донбасі", - повідомив кандидат.