Користувацький досвід стає ключовим чинником утримання клієнтів, - експерт

Як зазначають учасники ринку, UX сьогодні виходить далеко за межі зручного інтерфейсу чи дизайну й охоплює всі етапи взаємодії з брендом, від першого контакту до регулярного використання продукту.

"Ми постійно аналізуємо поведінку наших користувачів, щоб покращити їхній досвід. Важливо, щоб кожен клієнт почувався особливим і отримував індивідуальний підхід", - прокоментував директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Якщо ми створюємо зручний і персоналізований досвід, це допомагає нам утримувати клієнтів і будувати довготривалі відносини, пояснює Бабенко.

За його словами, використання технологій персоналізації дозволяє не лише залучати нових клієнтів, а й підвищувати рівень лояльності наявних користувачів.

Дані досліджень свідчать, що компанії, які системно інвестують у розвиток UX, демонструють вищі показники утримання клієнтів та зростання лояльності, що прямо впливає на їхню ринкову успішність.