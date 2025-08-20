ua en ru
Пользовательский опыт становится ключевым фактором удержания клиентов, - эксперт

Среда 20 августа 2025 14:04
Пользовательский опыт становится ключевым фактором удержания клиентов, - эксперт
Автор: Александр Мороз

Пользовательский опыт (UX) превращается в один из главных факторов удержания клиентов. Компании все активнее используют персонализацию и анализ поведения пользователей для улучшения продуктов и сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта Александра Бабенко.

Как отмечают участники рынка, UX сегодня выходит за рамки удобного интерфейса или дизайна и охватывает все этапы взаимодействия с брендом, от первого контакта до регулярного использования продукта.

"Мы постоянно анализируем поведение наших пользователей, чтобы улучшить их опыт. Важно, чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным и получал индивидуальный подход", - прокомментировал директор Casino.ua Александр Бабенко.

Если мы создаем удобный и персонализированный опыт, это помогает нам удерживать клиентов и строить долговременные отношения, объясняет Бабенко.

По его словам, использование технологий персонализации позволяет не только привлекать новых клиентов, но и повышать уровень лояльности имеющихся пользователей.

Данные исследований свидетельствуют, что компании, системно инвестирующие в развитие UX, демонстрируют более высокие показатели удержания клиентов и рост лояльности, что прямо влияет на их успех на рынке.

