Користувачів без преміуму позбавлять "галочки". Маск взявся реформувати Twitter

Ілон Маск планує запровадити в Twitter платну верифікацію за 20 доларів на місяць. Інакше, користувачі без підписки "преміум" будуть позбавлені "галочки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням The Verge .

Зазначається, що Маск готовий звільнити власну команду, якщо вона не встигне до 7 листопада 2022 року встановити нову функцію.

Згідно з даними джерел видання, компанія планує змінити платну підписку Twitter Blue та додати до неї більше можливостей. Ідея полягає в тому, аби підвищити її вартість з 5 доларів до 20 й включити можливість отримання підтвердження верифікації, яка діятиме доти, доки діє підписка.

Водночас якщо користувач вже верифікований, він має 90 днів на те, аби оформити платну підписку, інакше його позбавлять синьої галочки біля імені профілю.