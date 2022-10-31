Пользователей без премиума лишат "галочки". Маск принялся реформировать Twitter

Илон Маск планирует ввести в Twitter платную верификацию за 20 долларов в месяц. Иначе, пользователи без подписки премиум будут лишены "галочки".

Отмечается, что Маск готов уволить собственную команду, если она не успеет до 7 ноября 2022 установить новую функцию.

Согласно данным источников издания, компания планирует изменить платную подписку Twitter Blue и добавить в нее больше возможностей. Идея состоит в том, чтобы повысить ее стоимость с 5 долларов до 20 и включить возможность получения подтверждения верификации, которая будет действовать до тех пор, пока действует подписка.

В то же время, если пользователь уже верифицирован, он имеет 90 дней на то, чтобы оформить платную подписку, иначе его лишат синей галочки возле имени профиля.