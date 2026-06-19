Користувачі давно цього чекали: Instagram отримав корисну функцію для постів

Instagram розширює можливості для створення контенту та додає функцію роздільних підписів для світлин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Нові можливості для каруселей

Раніше під час публікації кількох фотографій в одному пості користувачі могли написати лише один загальний текст для всієї каруселі.

Тепер розробники дозволили створювати окремий підпис для кожного знімка або відео. Функція вже почала з'являтися у користувачів, проте повне розгортання оновлення для всього світу може тривати близько тижня.

Така зміна стала логічним продовженням попереднього великого апдейту, коли соцмережа збільшила максимальну кількість медіафайлів у каруселі з 10 до 20.

Можливість поєднувати в одному пості до 20 різних фотографій та 20 унікальних текстів відкриває абсолютно нові формати для ведення блогів, створення інструкцій чи розповідей.

При цьому заповнювати всі поля не обов'язково - користувачі самі вирішують, чи хочуть вони вигадувати нові підписи для кожного слайда.

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Інші корисні зміни в додатку

Останнім часом Instagram активно впроваджує нові інструменти для покращення користувацького досвіду. Крім роботи з текстом, розробники реалізували ще кілька важливих нововведень:

Покращення камери на Android: вбудована камера додатка тепер підтримує режими Ultra HDR та нічну зйомку (Night Sight) для сумісних пристроїв.

Налаштування алгоритмів: користувачі отримали можливість персоналізувати стрічку під персональні потреби.

Керування профілем: тепер можна змінювати порядок постів і переставляти їх місцями безпосередньо у сітці свого акаунту.