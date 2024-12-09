Користь або навпаки: як правильно вибрати чохли на сидіння авто
Традиція вкривати сидіння автомобіля різного роду чохлами міцна і має чимало реальних обґрунтувань. Але і сумніви щодо переваг чохлів теж достатньо вагомі. Автомобільні журналісти rbc.ua діляться своїм поглядом на питання, чи потрібен додатковий захист інтер’єру сучасного авто.
Про кілька резонів за і проти використання чохлів на сидіння авто читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали видань Motor і L`Automobile.
З одного боку – рідні сидіння будь-якої сучасною машини і зручні з точки зору ергономіки, і гарні в плані естетики, і приємні на дотик. Але з іншого – вони настільки хороші, що багатьом власникам шкода залишати їх беззахисними і тому хочеться неодмінно закрити чохлами.
Начебто, хід думок логічний – але саме тут пряма логіка закінчується, і починаються варіації на її тему. Які пояснюються тим, що чохли бувають різні. І за форм-фактором, і за якістю матеріалів. Але сьогодні ми маємо на увазі той добротний тип чохлів, які затуляють повністю усі сидіння і максимально імітують фірмовий дизайн та фактуру.
Аргументи на користь чохлів
- Рідна оббивка сидінь захищена від забруднень і великою мірою – від механічного зношення.
- Якщо вдягнути чохли на нові сидіння ще в автосалоні, за кілька років при продажі машини можна буде їх зняти і продемонструвати покупцеві крісла "як нові".
- Якщо не пошкодувати грошей, за рахунок якісних дизайнерських чохлів можна оновити не тільки сидіння, а і стиль всього інтер’єру.
- Час від часу купуючи нові чохли іншого кольору, можна систематично оновлювати візуальне сприйняття свого салону.
- У випадку забруднення чохли простіше і дешевше зняти і випрати, аніж робити хімчистку сидінням на автомийці чи в спеціалізованій майстерні.
Аргументи проти чохлів на сидіння
- Ергономіка сидінь, розрахована заводськими конструкторами, майже завжди буде краще, ніж у чохлів. Навіть на бюджетних автомобілях сьогодні виробники використовують зносостійку тканину, яка дихає, міцні нитки і набивку визначеної щільності. Все це запобігає передчасній утомі водія. Чого не завжди можна сказати про чохли.
- Чохли надійно захищають тільки тканину оббивки, але не захищають від навантажень каркас, шви та набивку подушки і спинки. Тобто і під чохлами сидіння все одно зношуються.
- Дуже важко зробити чохли (і правильно зафіксувати їх), які б сиділи на сидіннях так же надійно, як їхня штатна оббивка. Чохли часто зміщуються ("сповзають") під вагою тіла водія та пасажирів, збиваються в грудку, обнажають сидіння. Цієї проблеми позбавлені дорогі якісні чохли, причому не універсального типу, а пошиті спеціально на конкретну модель авто.
- На чохлах не завжди є спеціально утворені послаблені зони, через які у випадку ДТП мають вистрелити подушки безпеки. Тобто чохли можуть стати перешкодою для правильного спрацювання системи SRS і подушки не зможуть повноцінно захистити людей в машині.
- Особливо важко підбирати чохли для машин із передніми кріслами, що відкидаються (тридверні хетчбеки, тудори і купе). Їм потрібні прорізі під кнопку або ручку розблокування, а також бажані особливо міцні тканина і шви на боковині, яку при посадці човгають одягом і сумками пасажири заднього ряду.
Чохли і безпека руху
Важливим – якщо не головним – критерієм у питанні "З чохлами чи без чохлів" має бути зручність водія. Якщо під час руху водієві щось буде постійно заважати чи дратувати, це безпосередньо відіб’ється на його зосередженості і безпеці поїздок. Тому є сенс або купувати дорогі якісні чохли, які сидітимуть на кріслах бездоганно, або користуватися сидіннями "в оригіналі" з розумінням того, що у майбутньому доведеться витратитись на хімчистку.
Якщо коротко
Виходячи з сказаного вище, можна зробити висновок, що коли власник машини не планує експлуатувати її більше 4-5 років, цілком можна обійтись без покупки чохлів. За ці роки голі сидіння не повинні зноситись критично, і перед продажом машини їм можна буде зробити хімчистку чи прикрити недорогими універсальними чохлами. Натомість власник буде насолоджуватись аутентичним дизайном і ергономічною оббивкою крісел в їхньому заводському вигляді.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як обрати багажник на дах авто.