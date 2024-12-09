Польза или наоборот: как правильно выбрать чехлы на сиденья авто
Традиция укрывать сиденья автомобиля разного рода чехлами крепкая и имеет немало реальных обоснований. Но и сомнения в преимуществах чехлов тоже достаточно весомы. Автомобильные журналисты rbc.ua делятся своим взглядом на вопрос, нужна ли дополнительная защита интерьера современного автомобиля.
О нескольких резонах за и против использования чехлов на сиденье авто читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы изданий Motor и L`Automobile.
С одной стороны – родные сиденья любой современной машины и удобны с точки зрения эргономики, и хороши в плане эстетики, и приятны на ощупь. Но с другой – они настолько хороши, что многим владельцам жалко оставлять их беззащитными и потому хочется непременно закрыть чехлами.
Вроде бы, ход мыслей логичен – но именно здесь прямая логика заканчивается, и начинаются вариации на ее тему. Которые объясняются тем, что чехлы бывают разные. И по форм-фактору, и по качеству материалов. Но сегодня мы подразумеваем тот добротный тип чехлов, которые заслоняют полностью все сиденья и максимально имитируют фирменный дизайн и фактуру.
Аргументы в пользу чехлов
- Родная обивка сидений защищена от загрязнений и во многом – от механического износа.
- Если надеть чехлы на новые сиденья еще в автосалоне, через несколько лет при продаже машины можно будет их снять и продемонстрировать покупателю кресла "как новые".
- Если не пожалеть денег, за счет качественных дизайнерских чехлов можно обновить не только сиденье, но и стиль всего интерьера.
- Время от времени покупая новые чехлы другого цвета, можно систематически обновлять визуальное восприятие салона.
- В случае загрязнения чехлы проще и дешевле снять и постирать, чем делать химчистку сиденьем на автомойке или в специализированной мастерской.
Аргументы против чехлов на сиденье
- Эргономика сидений, рассчитанная заводскими конструкторами, почти всегда будет лучше, чем у чехлов. .
- Чехлы надежно защищают только ткань обивки, но не защищают от нагрузок каркас, швы и набивку подушки и спинки. То есть и под чехлами сиденья все равно изнашиваются.
- Очень трудно сделать чехлы (и правильно зафиксировать их), которые сидели бы на сиденьях так же надежно, как их штатная обивка. Чехлы часто смещаются ("сползают") под тяжестью тела водителя и пассажиров, сбиваются в ком, обнажают сиденья. Этой проблемы лишены дорогие качественные чехлы, причем не универсального типа, а сшитые специально на конкретную модель авто.
- На чехлах не всегда есть специально образованные ослабленные зоны, из-за которых в случае ДТП должны быть выстрелены подушки безопасности. То есть чехлы могут стать помехой для правильного износа системы SRS и подушки не смогут полноценно защитить людей в машине.
- Особенно трудно подбирать чехлы для машин с откидывающимися передними креслами (трехдверные хэтчбеки, тудоры и купе). Им нужны прорези под кнопку или ручку разблокировки, а также желательны особо крепкие ткань и швы на боковине, которую при посадке шаркают одеждой и сумками пассажиры заднего ряда.
Чехлы и безопасность движения
Важным – если не главным – критерием в вопросе "С чехлами или без чехлов" должно быть удобство водителя. Если во время движения водителю будет постоянно мешать или раздражать, это непосредственно отразится на его сосредоточенности и безопасности поездок. Поэтому есть смысл либо покупать дорогие качественные чехлы, которые будут сидеть на креслах безупречно, либо пользоваться сиденьями "в подлиннике" с пониманием того, что в будущем придется потратиться на химчистку.
Если коротко
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что если владелец машины не планирует эксплуатировать ее более 4-5 лет, вполне можно обойтись без покупки чехлов. За эти годы голые сиденья не должны сноситься критически и перед продажей машины им можно будет сделать химчистку или прикрыть недорогими универсальными чехлами. В свою очередь владелец будет наслаждаться аутентичным дизайном и эргономичной обивкой кресел в их заводском виде.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбрать багажник на крышу авто.