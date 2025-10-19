Користь або міф? Чи правда, що переведення годинників дозволяє економити електроенергію

Чи дозволяє переведення годинників в Україні економити

Вперше ідею більш раціонально використовувати світловий день запропонував у XVIII столітті Бенджамін Франклін (тоді йшлося про економію свічок у холодну пору року).

Згодом її розвинув британець Вільям Віллет (на тлі можливості економити електроенергію). Саме у Великій Британії перевели годинники вперше - у 1908 році.

В Україні перехід на літній час здійснили вперше у 1916 році (на територіях, що входили до складу Австро-Угорщини). А на підконтрольних Російській імперії землях - у 1917 році.

Водночас Кушнірук вважає: "перехід на зимовий та літній час, який свого часу запроваджувався для економії електроенергії, нині втратив будь-яку практичну користь".

Він додав, що "той вплив, який мав перехід на зимовий та літній час у попередні роки, уже давно зник" (сьогодні, згідно з підрахунками, економія від переведення годинників становить не більше 2%).

"Структура економіки, життєдіяльності людей і споживання електроенергії суттєво змінилася. У людей з'явилося багато приладів, які споживають електроенергію навіть тоді, коли їх немає вдома", - пояснив експерт.

Раніше, за його словами, (в часи, коли більшість населення вставала та лягала спати приблизно одночасно) перехід мав економічний сенс - дозволяв зменшити навантаження на енергосистему у години пік.

"Зараз люди вже давно не живуть у тому режимі, в якому жили 70 чи 80 років тому. Тому з цієї точки зору від переходу на зимовий час потрібно відмовлятися", - наголосив фахівець.

При цьому питання про те, який саме час залишати в Україні - зимовий чи літній - економіст вважає другорядним.

На його думку, цей аспект можна врегулювати "гнучко" - змістивши початок робочого дня залежно від регіону.

Кушнірук нагадав, що "Україна має доволі велику територію і знаходиться між двома часовими поясами".

"Для сходу вигідніше одне зсування, для заходу - інше. Але насправді все вирішується просто: у деяких місцях робочий день може починатися о восьмій, в інших - о дев'ятій", - вважає експерт.

Так, за його словами, "можна уникнути проблем і для держустанов, і для бізнесу".

Насамкінець Кушнірук зауважив, що бізнес узагалі живе за власним графіком і не залежить від державних рішень про переведення годинників.