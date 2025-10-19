Польза или миф? Правда ли, что перевод часов позволяет экономить электроэнергию

Позволяет ли перевод часов в Украине экономить

Впервые идею более рационально использовать световой день предложил в XVIII веке Бенджамин Франклин (тогда речь шла об экономии свечей в холодное время года).

Позже ее развил британец Уильям Уиллет (на фоне возможности экономить электроэнергию). Именно в Великобритании перевели часы впервые - в 1908 году.

В Украине переход на летнее время осуществили впервые в 1916 году (на территориях, входивших в состав Австро-Венгрии). А на подконтрольных Российской империи землях - в 1917 году.

В то же время Кушнирук считает: "переход на зимнее и летнее время, который в свое время вводился для экономии электроэнергии, сейчас потерял всякую практическую пользу".

Он добавил, что "то влияние, которое имел переход на зимнее и летнее время в предыдущие годы, уже давно исчезло" (сегодня, согласно подсчетам, экономия от перевода часов составляет не более 2%).

"Структура экономики, жизнедеятельности людей и потребления электроэнергии существенно изменилась. У людей появилось много приборов, которые потребляют электроэнергию даже тогда, когда их нет дома", - объяснил эксперт.

Раньше, по его словам, (во времена, когда большинство населения вставало и ложилось спать примерно одновременно) переход имел экономический смысл - позволял уменьшить нагрузку на энергосистему в часы пик.

"Сейчас люди уже давно не живут в том режиме, в котором жили 70 или 80 лет назад. Поэтому с этой точки зрения от перехода на зимнее время нужно отказываться", - подчеркнул специалист.

При этом вопрос о том, какое именно время оставлять в Украине - зимнее или летнее - экономист считает второстепенным.

По его мнению, этот аспект можно урегулировать "гибко" - сместив начало рабочего дня в зависимости от региона.

Кушнирук напомнил, что "Украина имеет довольно большую территорию и находится между двумя часовыми поясами".

"Для востока выгоднее одно смещение, для запада - другое. Но на самом деле все решается просто: в некоторых местах рабочий день может начинаться в восемь, в других - в девять", - считает эксперт.

Так, по его словам, "можно избежать проблем и для госучреждений, и для бизнеса".

В завершение Кушнирук отметил, что бизнес вообще живет по собственному графику и не зависит от государственных решений о переводе часов.