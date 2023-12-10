Корисно й ощадливо. В МОЗ пояснили, як лікувати застуди

Наразі немає доказових дієвих препаратів, які б лікували респіраторні віруси.
"Єдине, від чого допоможуть позбавитись пігулки при ГРВІ, – це від ваших грошей", - пише пресслужба.
Що радять в МОЗ:
слідкуйте за температурою тіла. Збивайте за потреби ібупрофеном чи парацетамолом, якщо вона сягає 38,5 і більше.
пийте багато рідини, бажано без цукру: просто чаї, трав’яні зокрема, воду, узвари. Напій має бути не дуже гарячим, щоб не подразнювати додатково запалене горло. Чебрець не вилікує ГРВІ – але так цікавіше, ніж суто чай.
регулярно провітрюйте кімнату та контролюйте температуру (19-21 оптимально) та зволожуйте повітря - можна просто вологим прибиранням чи мокрим рушником на батареї.
якщо закладений ніс не дає вам спати та погіршує дихання - використовуйте судинозвужувальні краплі.
Коли варто звертатись до лікаря:
у разі ускладнення дихання;
коли не спадає температура;
при висипаннях на шкірі чи слизовій рота;
при болю у вусі;
при блюванні;
при запамороченні;
коли симптоми не зникають протягом 4-5 днів, а самопочуття гіршає.