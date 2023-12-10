RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полезно и бережливо. В Минздраве объяснили, как лечить простуды

Фото: в Минздраве объяснили, как лечить простуды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за того, что тема лечения ОРВИ охвачена кучей мифов – кому-то лечение обходится в тысячи гривен, а другим почти ничего не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Пока нет доказательных действенных препаратов, которые бы лечили респираторные вирусы. 

"Единственное, от чего помогут избавиться таблетки при ОРВИ, - это от ваших денег", - пишет пресс-служба. 

Что советуют в Минздраве: 

  • следите за температурой тела. Сбивайте при необходимости ибупрофеном или парацетамолом, если она достигает 38,5 и более.
  • пейте много жидкости, желательно без сахара: просто чаи, травяные в частности, воду, компоты. Напиток должен быть не очень горячим, чтобы не раздражать дополнительно воспаленное горло. Чабрец не вылечит ОРВИ - но так интереснее, чем просто чай.
  • регулярно проветривайте комнату и контролируйте температуру (19-21 оптимально) и увлажняйте воздух - можно просто влажной уборкой или мокрым полотенцем на батарее.
  • если заложенный нос не дает вам спать и ухудшает дыхание - используйте сосудосуживающие капли.

Когда следует обращаться к врачу: 

  • в случае осложнения дыхания; 
  • когда не спадает температура; 
  • при высыпаниях на коже или слизистой рта; 
  • при боли в ухе; 
  • при рвоте; 
  • при головокружении; 
  • когда симптомы не исчезают в течение 4-5 дней, а самочувствие ухудшается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что головная боль может быть симптомом серьезных и опасных заболеваний и рассказывало, когда необходимо обращаться к врачу.

В частности о том, как встретить период простуд во всеоружии, можно прочесть по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины