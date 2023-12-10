Полезно и бережливо. В Минздраве объяснили, как лечить простуды

Пока нет доказательных действенных препаратов, которые бы лечили респираторные вирусы.
"Единственное, от чего помогут избавиться таблетки при ОРВИ, - это от ваших денег", - пишет пресс-служба.
Что советуют в Минздраве:
следите за температурой тела. Сбивайте при необходимости ибупрофеном или парацетамолом, если она достигает 38,5 и более.
пейте много жидкости, желательно без сахара: просто чаи, травяные в частности, воду, компоты. Напиток должен быть не очень горячим, чтобы не раздражать дополнительно воспаленное горло. Чабрец не вылечит ОРВИ - но так интереснее, чем просто чай.
регулярно проветривайте комнату и контролируйте температуру (19-21 оптимально) и увлажняйте воздух - можно просто влажной уборкой или мокрым полотенцем на батарее.
если заложенный нос не дает вам спать и ухудшает дыхание - используйте сосудосуживающие капли.
Когда следует обращаться к врачу:
в случае осложнения дыхания;
когда не спадает температура;
при высыпаниях на коже или слизистой рта;
при боли в ухе;
при рвоте;
при головокружении;
когда симптомы не исчезают в течение 4-5 дней, а самочувствие ухудшается.