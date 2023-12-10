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Корисно й ощадливо. В МОЗ пояснили, як лікувати застуди

Неділя 10 грудня 2023 09:10
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Корисно й ощадливо. В МОЗ пояснили, як лікувати застуди Фото: в МОЗ пояснили, як лікувати застуди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через те, що тема лікування ГРВІ охоплена купою міфів - комусь лікування обходиться в тисячі гривень, а іншим майже нічого не вартує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Наразі немає доказових дієвих препаратів, які б лікували респіраторні віруси.

"Єдине, від чого допоможуть позбавитись пігулки при ГРВІ, – це від ваших грошей", - пише пресслужба.

Що радять в МОЗ:

  • слідкуйте за температурою тіла. Збивайте за потреби ібупрофеном чи парацетамолом, якщо вона сягає 38,5 і більше.
  • пийте багато рідини, бажано без цукру: просто чаї, трав’яні зокрема, воду, узвари. Напій має бути не дуже гарячим, щоб не подразнювати додатково запалене горло. Чебрець не вилікує ГРВІ – але так цікавіше, ніж суто чай.
  • регулярно провітрюйте кімнату та контролюйте температуру (19-21 оптимально) та зволожуйте повітря - можна просто вологим прибиранням чи мокрим рушником на батареї.
  • якщо закладений ніс не дає вам спати та погіршує дихання - використовуйте судинозвужувальні краплі.

Коли варто звертатись до лікаря:

  • у разі ускладнення дихання;
  • коли не спадає температура;
  • при висипаннях на шкірі чи слизовій рота;
  • при болю у вусі;
  • при блюванні;
  • при запамороченні;
  • коли симптоми не зникають протягом 4-5 днів, а самопочуття гіршає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що головний біль може бути симптомом серйозних і небезпечних захворювань й розповідало, коли необхідно звертатись до лікаря.

Зокрема про те, як зустріти період застуд у всеозброєнні, можна прочитати за посиланням.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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