Корисно й ощадливо. В МОЗ пояснили, як лікувати застуди
Через те, що тема лікування ГРВІ охоплена купою міфів - комусь лікування обходиться в тисячі гривень, а іншим майже нічого не вартує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Наразі немає доказових дієвих препаратів, які б лікували респіраторні віруси.
"Єдине, від чого допоможуть позбавитись пігулки при ГРВІ, – це від ваших грошей", - пише пресслужба.
Що радять в МОЗ:
- слідкуйте за температурою тіла. Збивайте за потреби ібупрофеном чи парацетамолом, якщо вона сягає 38,5 і більше.
- пийте багато рідини, бажано без цукру: просто чаї, трав’яні зокрема, воду, узвари. Напій має бути не дуже гарячим, щоб не подразнювати додатково запалене горло. Чебрець не вилікує ГРВІ – але так цікавіше, ніж суто чай.
- регулярно провітрюйте кімнату та контролюйте температуру (19-21 оптимально) та зволожуйте повітря - можна просто вологим прибиранням чи мокрим рушником на батареї.
- якщо закладений ніс не дає вам спати та погіршує дихання - використовуйте судинозвужувальні краплі.
Коли варто звертатись до лікаря:
- у разі ускладнення дихання;
- коли не спадає температура;
- при висипаннях на шкірі чи слизовій рота;
- при болю у вусі;
- при блюванні;
- при запамороченні;
- коли симптоми не зникають протягом 4-5 днів, а самопочуття гіршає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що головний біль може бути симптомом серйозних і небезпечних захворювань й розповідало, коли необхідно звертатись до лікаря.
Зокрема про те, як зустріти період застуд у всеозброєнні, можна прочитати за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.