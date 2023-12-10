Корисно й ощадливо. В МОЗ пояснили, як лікувати застуди

Через те, що тема лікування ГРВІ охоплена купою міфів - комусь лікування обходиться в тисячі гривень, а іншим майже нічого не вартує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Коли варто звертатись до лікаря:

Що радять в МОЗ:

"Єдине, від чого допоможуть позбавитись пігулки при ГРВІ, – це від ваших грошей", - пише пресслужба.

Наразі немає доказових дієвих препаратів, які б лікували респіраторні віруси.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що головний біль може бути симптомом серйозних і небезпечних захворювань й розповідало, коли необхідно звертатись до лікаря.

Зокрема про те, як зустріти період застуд у всеозброєнні, можна прочитати за посиланням.

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