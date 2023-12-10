Полезно и бережливо. В Минздраве объяснили, как лечить простуды

Из-за того, что тема лечения ОРВИ охвачена кучей мифов – кому-то лечение обходится в тысячи гривен, а другим почти ничего не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Единственное, от чего помогут избавиться таблетки при ОРВИ, - это от ваших денег", - пишет пресс-служба.

Пока нет доказательных действенных препаратов, которые бы лечили респираторные вирусы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что головная боль может быть симптомом серьезных и опасных заболеваний и рассказывало, когда необходимо обращаться к врачу.

В частности о том, как встретить период простуд во всеоружии, можно прочесть по ссылке.

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