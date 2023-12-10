Полезно и бережливо. В Минздраве объяснили, как лечить простуды
Из-за того, что тема лечения ОРВИ охвачена кучей мифов – кому-то лечение обходится в тысячи гривен, а другим почти ничего не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Пока нет доказательных действенных препаратов, которые бы лечили респираторные вирусы.
"Единственное, от чего помогут избавиться таблетки при ОРВИ, - это от ваших денег", - пишет пресс-служба.
Что советуют в Минздраве:
- следите за температурой тела. Сбивайте при необходимости ибупрофеном или парацетамолом, если она достигает 38,5 и более.
- пейте много жидкости, желательно без сахара: просто чаи, травяные в частности, воду, компоты. Напиток должен быть не очень горячим, чтобы не раздражать дополнительно воспаленное горло. Чабрец не вылечит ОРВИ - но так интереснее, чем просто чай.
- регулярно проветривайте комнату и контролируйте температуру (19-21 оптимально) и увлажняйте воздух - можно просто влажной уборкой или мокрым полотенцем на батарее.
- если заложенный нос не дает вам спать и ухудшает дыхание - используйте сосудосуживающие капли.
Когда следует обращаться к врачу:
- в случае осложнения дыхания;
- когда не спадает температура;
- при высыпаниях на коже или слизистой рта;
- при боли в ухе;
- при рвоте;
- при головокружении;
- когда симптомы не исчезают в течение 4-5 дней, а самочувствие ухудшается.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что головная боль может быть симптомом серьезных и опасных заболеваний и рассказывало, когда необходимо обращаться к врачу.
В частности о том, как встретить период простуд во всеоружии, можно прочесть по ссылке.
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