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Полезно и бережливо. В Минздраве объяснили, как лечить простуды

Воскресенье 10 декабря 2023 09:10
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Полезно и бережливо. В Минздраве объяснили, как лечить простуды Фото: в Минздраве объяснили, как лечить простуды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за того, что тема лечения ОРВИ охвачена кучей мифов – кому-то лечение обходится в тысячи гривен, а другим почти ничего не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Пока нет доказательных действенных препаратов, которые бы лечили респираторные вирусы.

"Единственное, от чего помогут избавиться таблетки при ОРВИ, - это от ваших денег", - пишет пресс-служба.

Что советуют в Минздраве:

  • следите за температурой тела. Сбивайте при необходимости ибупрофеном или парацетамолом, если она достигает 38,5 и более.
  • пейте много жидкости, желательно без сахара: просто чаи, травяные в частности, воду, компоты. Напиток должен быть не очень горячим, чтобы не раздражать дополнительно воспаленное горло. Чабрец не вылечит ОРВИ - но так интереснее, чем просто чай.
  • регулярно проветривайте комнату и контролируйте температуру (19-21 оптимально) и увлажняйте воздух - можно просто влажной уборкой или мокрым полотенцем на батарее.
  • если заложенный нос не дает вам спать и ухудшает дыхание - используйте сосудосуживающие капли.

Когда следует обращаться к врачу:

  • в случае осложнения дыхания;
  • когда не спадает температура;
  • при высыпаниях на коже или слизистой рта;
  • при боли в ухе;
  • при рвоте;
  • при головокружении;
  • когда симптомы не исчезают в течение 4-5 дней, а самочувствие ухудшается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что головная боль может быть симптомом серьезных и опасных заболеваний и рассказывало, когда необходимо обращаться к врачу.

В частности о том, как встретить период простуд во всеоружии, можно прочесть по ссылке.

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Министерство здравоохранения Украины
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