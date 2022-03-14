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Кориневич о возможности разоружения России: такой вопрос в истории уже подымался

Автор: Анна Шиканова

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич рассказал, что вопрос о разоружении государств, которые совершают агрессию, уже поднимался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Кориневича в интервью ТСН.

На вопрос о том, есть ли у Украины после победы возможность поднимать вопрос о разоружении России, в том числе и ядерном, Кориневич ответил, что такая практика в мире существует.

"Давайте ждать победы и все делать для того, чтобы она наступила. Я тоже верю, что мы обязательно победим. Дальше с этими вопросами будем работать. В целом вопрос демилитаризации, разоружения определенных государств, совершавших агрессию, уже поднимался на международной повестке дня", - сказал он.

Кориневич добавил, что есть государства, к которым подобная практика уже применялась.

"Это относилось и к Германии, и к Японии после Второй мировой войны. Так что здесь прецеденты есть. Поэтому давайте делать все для нашей победы и в поле боя, и в международных судах и организациях", - отметил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым.

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