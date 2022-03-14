Кориневич про можливість роззброєння Росії: таке питання в історії вже піднімалося

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич розповів, що питання про роззброєння держав, які здійснюють агресію, вже піднімалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Кориневича в інтерв'ю ТСН.
На питання про те, чи є в України після перемоги можливість піднімати питання про роззброєння Росії, в тому числі і ядерне, Кориневич відповів, що така практика у світі існує.
"Давайте чекати перемоги та все робити для того, щоб вона наступила. Я теж вірю, що ми обов'язково переможемо. Далі з цими питаннями будемо працювати. В цілому питання демілітаризації, роззброєння певних держав, які здійснювали агресію, вже піднімалося на міжнародному порядку денному", - сказав він.
Кориневич додав, що є держави, до яких подібна практика вже застосовувалася.
"Це ставилося і до Німеччини, і до Японії після Другої світової війни. Так що тут прецеденти є. Тому давайте робити все для нашої перемоги й в полі бою, і в міжнародних судах і організаціях", - зазначив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим.
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