Корректировал вражеские обстрелы под Славянском: СБУ задержала агента российской разведки

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 39-летнего жителя Донецкой области, который шпионил для российской военной разведки (ГРУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Злоумышленник собирал разведданные о позициях украинской артиллерии и блокпостов на Славянском направлении, чтобы корректировать вражеские удары.

По данным следствия, мужчину завербовали через социальные сети.

Сообщается, что его задачей было фиксировать места дислокации артиллерии ВСУ и передавать информацию "связному" - бывшему жителю Лимана, присоединившемуся к оккупантам после захвата города и воевавшему на восточном фронте со стороны РФ.

Отмечается, что агент передвигался по местности, скрыто фиксировал оборонные позиции ВСУ и отчитывался россиянам. После обстрелов он проводил разведку, помогая врагу планировать повторные удары.

СБУ задержала изменника во время передачи данных агрессору. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с поличным.

Злоумышленнику выдвинули подозрение в совершении государственной измены в условиях военного положения (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Известно, что ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Также в Донецкой области была разоблачена пенсионерка, которая тоже передавала оккупантам данные о позициях ВСУ. Она обходила прифронтовые районы, фиксировала расположение укреплений и огневых позиций украинских защитников. Кроме того, женщина передавала данные о последствиях российских обстрелов, помогая врагу в планировании наступления на Донецкую область и корректируя его удары.