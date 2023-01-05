Коригував удари танка. Прикордонники збили російський дрон у Харківській області

Прикордонники збили російський дрон у Харківській області. Ворожий безпілотник коригував удари танка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.
Прикордонники відстежили дрон росіян над своїми позиціями. Безпілотник наводив удари танка, який обстрілював їх підрозділ.
Захисники збили російський дрон зі стрілецької зброї. Окупанти нанесли на дрон напис "вертолет".
Фото: прикордонники збили дрон росіян у Харківській області (t.me/DPSUkr)
Нагадаємо, за минулу добу українські війська знищили 810 окупантів, а також збили літак, вертоліт та два безпілотники ворога.
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