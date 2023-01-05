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Корректировал удары танка. Пограничники сбили российский дрон в Харьковской области

Фото: пограничники сбили вражеский дрон в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники сбили российский дрон в Харьковской области. Вражеский беспилотник корректировал удары танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Пограничники отследили дрон россиян над своими позициями. Беспилотник наводил удары танка, обстреливавшего их подразделение.

Защитники сбили российский дрон из стрелкового оружия. Оккупанты нанесли на дрон надпись "вертолет".

Фото: пограничники сбили дрон россиян в Харьковской области (t.me/DPSUkr)

Напомним, за минувшие сутки украинские войска уничтожили 810 оккупантов, а также сбили самолет, вертолет и два беспилотника врага.

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