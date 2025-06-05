Коригував удари росіян у двох областях: СБУ затримала 16-річного студента

За даними слідства, неповнолітнього завербували представники спецслужб РФ, пообіцявши йому грошову винагороду за співпрацю. Його основними завданнями були збір і передача координат українських військових об’єктів, аеродрому, а також спроби виявити місця виробництва компонентів для безпілотників.

Куратор із Росії доручав студенту виїжджати в сусідні області, фіксувати розташування стратегічно важливих об’єктів та надсилати фото і дані. Для цього той використовував свій мобільний телефон.

Співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та вилучили пристрій із доказами співпраці з ворогом. Наразі хлопцеві повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ), і він перебуває під вартою.

Фото: СБУ затримала 16-річного студента за підозрою у коригуванні ворожих ударів по Україні (ssu.gov.ua)