Коригував удари росіян у двох областях: СБУ затримала 16-річного студента

Працівники СБУ затримали 16-річного студента, який працював на російську воєнну розвідку та коригував повітряні атаки по Полтавщині й Дніпропетровщині. Юнак перебуває під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України (СБУ).
За даними слідства, неповнолітнього завербували представники спецслужб РФ, пообіцявши йому грошову винагороду за співпрацю. Його основними завданнями були збір і передача координат українських військових об’єктів, аеродрому, а також спроби виявити місця виробництва компонентів для безпілотників.
Куратор із Росії доручав студенту виїжджати в сусідні області, фіксувати розташування стратегічно важливих об’єктів та надсилати фото і дані. Для цього той використовував свій мобільний телефон.
Співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та вилучили пристрій із доказами співпраці з ворогом. Наразі хлопцеві повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ), і він перебуває під вартою.
Від початку повномасштабної агресії Росія значно посилила спроби завербувати українських громадян за допомогою своїх спецслужб. Основна мета таких дій - отримання розвідданих про Збройні сили України, об'єкти критичної інфраструктури або залучення до підривної діяльності.
Нещодавно РБК-Україна вже повідомляла, що спецслужби РФ вдаються до нової тактики вербування українців. Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог прикидається "співробітником Служби безпеки України".
До речі, СБУ затримала зрадника, який стежив за польотами бойової авіації Збройних сил України (ЗСУ) та передавав дані ворогу.