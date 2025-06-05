Корректировал удары россиян в двух областях: СБУ задержала 16-летнего студента

Работники СБУ задержали 16-летнего студента, который работал на российскую военную разведку и корректировал воздушные атаки по Полтавской и Днепропетровской областях. Подростка взяли под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным следствия, несовершеннолетнего завербовали представители спецслужб РФ, пообещав ему денежное вознаграждение за сотрудничество. Его основными задачами были сбор и передача координат украинских военных объектов, аэродрома, а также попытки выявить места производства компонентов для беспилотников.
Куратор из России поручал студенту выезжать в соседние области, фиксировать расположение стратегически важных объектов и отправлять фото и данные. Для этого тот использовал свой мобильный телефон.
Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и изъяли устройство с доказательствами сотрудничества с врагом. Сейчас парню сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ), и он находится под стражей.
С начала полномасштабной агрессии Россия значительно усилила попытки завербовать украинских граждан с помощью своих спецслужб. Основная цель таких действий - получение разведданных о Вооруженных силах Украины, объектах критической инфраструктуры или привлечение к подрывной деятельности.
Недавно РБК-Украина уже сообщало, что спецслужбы РФ прибегают к новой тактике вербовки украинцев. В последнее время возросло количество случаев, когда враг притворяется "сотрудником Службы безопасности Украины".
Кстати, СБУ задержала предателя, который следил за полетами боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передавал данные врагу.