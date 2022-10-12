Коригував удари по Києву. СБУ викрила російського агента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Він перебуває у тимчасово окупованому Криму, але організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. СБУ вже викрила та затримала цю жінку. Вона перебуває під вартою і відповідатиме за свої дії перед законом", - розповіли у відомстві.

В окупованому Криму чоловік мешкає з 2017 року. Там він був завербований спецслужбою РФ та добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Як повідомили у Службі безпеки, зрадник отримував завдання від працівника ФСБ РФ та передавав своїй агентці до столиці. Вона, у свою чергу, мала збирати дані для коригування ударів по об'єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктів на території Києва та області.

Чоловіку вже повідомили про підозру в державній зраді, вчинену в умовах військового стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України.